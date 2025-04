C'était prévisible, mais la confirmation arrive : après Netflix et Disney+, c'est au tour de Max de siffler la fin de la récréation concernant le partage de mots de passe entre amis ou membres de la famille ne vivant pas sous le même toit. La plateforme détenue par Warner Bros. Discovery compte bien convertir ces utilisateurs "fantômes" en abonnés payants.

Le partage de compte hors foyer, c'est bientôt fini

Pour l'instant, la nouvelle politique n'a été adoptée qu'aux États-Unis, mais elle pourrait rapidement arriver dans d'autres pays, et la France ne devrait pas y échapper... La plateforme de streaming Max devrait ainsi utiliser des méthodes similaires à ses concurrents : analyse des adresses IP, suivi de l'activité des appareils connectés, ou potentiellement des demandes de vérification pour s'assurer que les utilisateurs appartiennent bien au même foyer principal.

Et si un utilisateur est repéré trop régulièrement en dehors d'un périmètre géographique restreint, son accès lui sera refusé, et l'abonné principal recevra une notification lui indiquant la nécessité de payer une nouvelle option baptisée "Complément de Membre supplémentaire", et ce ne sera pas bon marché...

Pourquoi cette chasse aux partages ?

La motivation derrière cette décision est avant tout économique. Face à un marché du streaming de plus en plus concurrentiel et à la recherche de rentabilité, Max voit dans les millions d'utilisateurs non payants qui profitent de comptes partagés un gisement de croissance important. Le succès rencontré par Netflix suite à sa propre politique anti-partage a sans doute fini de convaincre Warner Bros. Discovery d'adopter une stratégie similaire pour Max, considérée désormais comme un levier majeur pour augmenter le nombre d'abonnés et les revenus. C'est une évolution notable dans le modèle économique du streaming.

La facture va s'alourdir : préparez 7,99 $/mois en plus

Malheureusement pour les utilisateurs habitués à partager les frais, cette restriction ne sera pas sans conséquence financière. Comme Netflix, Max devrait proposer une option pour légaliser le partage en dehors du foyer, mais elle sera payante. Pour continuer à partager votre compte avec une personne extérieure, il faudra probablement ajouter un "membre supplémentaire" à votre abonnement principal. Selon les informations les plus récentes, ce coût s'élève à 7,99 dollars par mois par personne ajoutée (le tarif en euros pour la France sera à confirmer).

En échange, l'utilisateur disposera de son propre compte indépendant au sein de l'abonnement et conservera son historique de visionnage et les recommandations personnalisées.

Cette dépense additionnelle risque de peser sur le budget de nombreux utilisateurs et qui marque la fin d'une ère de flexibilité pour l'abonnement Max. Elle reste plus accessible que l'abonnement de base proposée à 9,99$ avec publicité ou 20,99$ pour la formule 4K. Max prévient toutefois : il ne sera possible d'ajouter qu'un seul membre supplémentaire à chaque compte.