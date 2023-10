Le groupe américain Qualcomm a dévoilé son processeur mobile premium Snapdragon 8 Gen 3 qui se retrouvera dans de nombreux smartphones haut de gamme ces prochains mois, à commencer par la série Xiaomi 14 dévoilée quelques heures plus tard.

Il devrait toutefois être rapidement rejoint par le concurrent MediaTek qui doit présenter sa propre puce mobile de référence, le SoC Dimensity 9300, le 6 novembre prochain.

Il constitue une proposition qui pourrait trouver place dans de plus en plus de smartphones d'origine chinoise à mesure que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine se renforcent.

Un Vivo X100 intrigant à plus d'un titre

L'un des premiers smartphones à profiter d'une telle puce sera sans doute le Vivo X100 qui a fait une apparition en benchmark, relayée sur le réseau social Weibo. Selon la capture d'écran diffusée, le Vivo X100 atteindrait un énorme score de 2,249 millions de points sur le benchmark AnTuTu, soit plus que les 2 à 2,2 millions atteints pour des smartphones avec puce Snapdragon 8 Gen 3.

C'est du moins ce qui ressort du modèle estampillé V2309A repéré sur le benchmark avec une grosse configuration mémoire de 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Mais le Vivo X100 a une particularité : il serait l'un des premiers à utiliser une RAM de type LPDDR5T.

C'est un type de mémoire spécifique (le T vaut pour Turbo) proposé par le groupe coréen SK Hynix qui surpasse la mémoire LPDDR5X en permettant un débit de 9,6 Gbps (13% de plus que la LPDDR5X) tout en fonctionnant à bas voltage (entre 1 et 1,12V).

Un processeur Dimensity 9300 atypique

Selon les dernières rumeurs, le Dimensity 9300 s'appuiera côté CPU sur quatre coeurs ARM Cortex-X4 et quatre coeurs ARM Cortex-A720, et donc sans aucun coeur économique A520.

La partie GPU serait confiée à une puce ARM Mali G720 Immortalis intégrant des fonctions graphiques avancées. Elle devra rivaliser avec le GPU Adreno du processeur de Qualcomm.

Ces différents éléments permettent peut-être de rattraper le processeur mobile Snapdragon 8 Gen 3 dont les générations précédentes avaient jusqu'à présent un temps d'avance sur les puces Dimensity en termes de performances brutes. Mais cela demandera à être confirmé avec l'annonce officielle de la puce de MediaTek dans quelques jours.