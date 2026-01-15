MediaTek continue son offensive sur le marché des processeurs mobiles avec l'annonce des Dimensity 9500s et 8500. Le premier vise le segment phare tout en restant sous la puce de référence Dimensity 9500, tandis que le second se positionne sur le premium.

Ces deux SoC partagent une vision commune : démocratiser des technologies de pointe comme l'IA embarquée et le ray tracing, tout en maîtrisant la consommation d'énergie et les coûts de production.

Dans un marché où la compétition est féroce, notamment face à son rival de toujours Qualcomm, MediaTek ne se contente plus de jouer les seconds rôles. Le concepteur de puces cherche à imposer ses solutions comme des alternatives crédibles et performantes, capables d'équiper les smartphones les plus exigeants.

Cette nouvelle génération de processeurs est donc une pièce maîtresse de sa stratégie pour gagner des parts de marché et renforcer son image de marque auprès des consommateurs et des fabricants.

Dimensity 9500s : la puissance brute au service de l'efficacité

Le Dimensity 9500s est gravé en 3 nm de seconde génération par TSMC, un procédé qui garantit à la fois des performances de premier plan et une meilleure gestion thermique.

Son architecture CPU de type All Big Core est particulièrement agressive : elle abandonne les petits cœurs à faible consommation pour un agencement de huit cœurs puissants. On y trouve un ultra-cœur Cortex-X925 cadencé à 3,73 GHz, trois cœurs premium Cortex-X4 et quatre cœurs de performance Cortex-A720.

Pour soutenir cette débauche de puissance, MediaTek a intégré une quantité massive de mémoire cache, avec 19 Mo de cache CPU et 10 Mo de cache système.

Cette configuration a pour but de réduire la latence en limitant les accès à la RAM, ce qui se traduit par une meilleure réactivité dans les applications quotidiennes et une consommation d'énergie réduite lors du multitâche ou de la navigation web.

Une expérience de jeu et d'IA sans compromis

Pour la partie graphique, le Dimensity 9500s embarque le GPU Immortalis-G925, qui promet une expérience de jeu immersive, notamment grâce à la prise en charge matérielle du ray tracing.

Les technologies Adaptive Gaming Technology 3.0 et Frame Rate Converter 3.0 sont également de la partie pour maintenir des fréquences d'images élevées et stables, jusqu'à 165 FPS dans certains scénarios, tout en évitant la surchauffe lors de longues sessions de jeu.

L'intelligence artificielle est l'autre grand axe de développement. Le NPU (Neural Processing Unit) a été optimisé pour les modèles génératifs et multimodaux directement sur l'appareil, sans dépendre systématiquement du cloud.

Cela ouvre la voie à des fonctionnalités avancées comme la retouche photo par IA (suppression d'objets, détourage), la synthèse de documents ou d'appels en temps réel, et même la création de vidéos génératives.

Dimensity 8500 : le premium accessible et performant

Le Dimensity 8500, quant à lui, est gravé en 4 nm et adopte également une architecture All Big Core composée de huit cœurs Cortex-A725. Positionné juste en dessous de son grand frère, il n'en oublie pas pour autant les performances.

Son GPU Mali-G720 serait 25 % plus performant que la génération précédente tout en consommant 20 % d'énergie en moins. Il rend également le ray tracing accessible à une gamme plus large de smartphones.

Côté connectivité, les deux puces intègrent un modem 5G Release-17 et le support du Wi-Fi 7. MediaTek a également mis en avant une fonctionnalité Bluetooth innovante permettant des connexions directes de smartphone à smartphone sur une distance pouvant atteindre cinq kilomètres.

Avec ces deux nouvelles puces, MediaTek semble bien armé pour la suite, et la question est maintenant de savoir quels constructeurs adopteront ces solutions prometteuses.