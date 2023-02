Les aspirateurs robots sont de plus en plus présents dans nos maisons. Actifs toute la journée, et même la nuit, ces petits appareils sont efficaces et se chargent du nettoyage de notre habitat sans même que l'on ne s'en rende compte.

Aujourd'hui, nous vous présentons l'aspirateur robot iRobot Roomba i5. Cet aspirateur autonome est entièrement contrôlable par votre smartphone et nettoie votre maison sans que vous vous en rendiez compte. Sa brosse latérale rapatriera la poussière vers ses deux brosses traditionnelles et la poussière sera aspirée. La fiabilité de la gamme Roomba n'étant plus à prouver, vous pouvez acheter les yeux fermés.

Cet aspirateur robot iRobot Roomba i5 est vendu 329 € au lieu de 449 € soit 26 % de remise chez Boulanger





D'autres aspirateurs sont également en réduction à savoir :



Et d'autres articles sont en promotion à savoir :

PC portable

Barre de son

Coté salle de bain

Accessoire PC



Et n'oubliez pas de consulter notre bon plan Ugreen avec des chargeurs et adaptateurs USB à prix réduit ainsi que notre TOP 3 avec un Apple iPhone 13 à moins de 700 €, un PC portable à -43% et un clavier à -41%.