C'est une grande première dans le paysage des télécoms français. L'Arcep, le gendarme du secteur, a enfin intégré les appels dits "OTT" (Over The Top) dans son audit annuel de la qualité de service.

Jusqu'ici ignorés, les appels passés via des applications tierces sont désormais passés au crible pour savoir qui, d'Orange, SFR, Bouygues ou Free, assure le mieux quand vous téléphonez sans utiliser le réseau voix traditionnel.

Pourquoi ces nouvelles mesures changent-elles la donne ?

Les habitudes changent et il était temps que les protocoles de test suivent le mouvement. L'Arcep a donc décidé de tester la fiabilité des conversations sur les plateformes les plus populaires, à l'image de Signal ou WhatsApp.

Pour l'utilisateur, ce nouveau protocole prend plus de sens puisqu'il s'agit de vérifier si votre connexion tient la route quand vous passez par la data plutôt que par le circuit téléphonique classique. Ce nouveau baromètre met fin aux spéculations et offre enfin une métrique fiable aux millions d'utilisateurs qui délaissent le "téléphone" pour les "applis" de messagerie instantanée.

Qui sont les bons élèves et les cancres de la voix sur IP ?

Le verdict bouscule un peu la hiérarchie habituelle établie depuis des années. Sur ce critère spécifique, Orange et Free font jeu égal en tête de peloton, garantissant une conversation fluide dans plus de 80% des cas.

Derrière ce duo de tête, les autres opérateurs comme Bouygues Telecom et SFR ferment la marche avec un taux de réussite avoisinant les 77%. Un score honorable, mais qui montre bien que passer par internet reste, pour l'instant, statistiquement moins fiable que l'appel standard, surtout quand on sort des grandes agglomérations.

La fracture numérique se ressent-elle sur vos appels ?

C'est malheureusement là que le bât blesse encore aujourd'hui. Si Orange reste le roi incontesté de la vitesse de connexion pure sur le réseau mobile global, les appels via internet souffrent davantage en zone rurale.

Avec des taux de réussite chutant parfois sous les 80% dans les campagnes, il vaut parfois mieux couper la data et revenir à l'ancienne méthode pour être sûr que vos proches entendent bien vos vœux de fin d'année sans coupure intempestive.

Foire Aux Questions (FAQ)

Pourquoi les appels WhatsApp coupent-ils plus souvent ?



Contrairement aux appels voix classiques qui ont une priorité absolue sur le réseau, les appels OTT sont traités comme de la simple "data" (données internet). Ils sont donc tributaires de la qualité instantanée de votre connexion 4G ou 5G, qui peut fluctuer selon l'endroit ou la charge de l'antenne, rendant l'expérience parfois instable.

Orange est-il meilleur partout ?



Sur la "voix classique" et les débits internet purs, oui, Orange garde une avance confortable sur la concurrence. Mais spécifiquement sur la tenue des appels via applications, Free a réussi à hisser son niveau de jeu pour égaler l'opérateur historique, prouvant que ses investissements massifs portent leurs fruits pour les usages modernes.