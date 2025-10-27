Il y a 30 ans, il nous agaçait en surgissant dans Word. Aujourd'hui, il revient. Clippy, l'emblématique et exaspérant trombone de Microsoft Office, a officiellement un descendant. L'entreprise vient de présenter Mico, un petit "blob" jaune, souriant et animé, conçu pour donner un visage et une personnalité à l'IA Copilot. L'objectif : rendre l'IA plus "empathique" et nous faire oublier le fiasco de Cortana.

Qu'est-ce que Mico, le nouveau visage de Copilot ?

Mico (contraction de Microsoft Copilot) est une "présence visuelle" optionnelle qui apparaît lors des interactions vocales avec l'assistant. Ce n'est pas qu'une simple icône : ce blob animé change d'expression et de couleur en fonction du ton de la conversation. Si vous parlez de quelque chose de triste, il réagira.





L'objectif, selon Microsoft, est de créer une "connexion" et de rendre les échanges plus naturels. Loin d'être une révolution fonctionnelle, Mico est une tentative d'humaniser l'IA, de la rendre "mignonne" pour encourager les utilisateurs à lui parler.

Mico est-il le retour de Clippy ?

Microsoft assume totalement la filiation. "Nous vivons tous dans l'ombre de Clippy", a plaisanté un vice-président de Microsoft AI. Le géant de Redmond a même caché un "easter egg" : si l'on tapote Mico plusieurs fois, il se transforme momentanément en... Clippy.





C'est un clin d'œil assumé, mais aussi une manière de montrer que si Clippy "marchait pour que nous puissions courir", l'IA d'aujourd'hui, elle, est conçue pour être une véritable compagne.

Quelles sont les autres nouveautés de Copilot ?

Mico n'est que la partie visible d'une mise à jour automnale bien plus profonde pour Copilot. L'assistant gagne enfin une mémoire à long terme. Il peut désormais se souvenir d'événements, de projets ou d'informations personnelles (que l'on peut modifier ou supprimer) pour les réutiliser dans de futures discussions.

Hint - Mico on mobile can turn into clippy ? pic.twitter.com/0grwDoXcaR — TestingCatalog News ? (@testingcatalog) October 23, 2025





De nouveaux connecteurs permettent aussi à Copilot de fouiller dans vos services tiers, comme Gmail, Google Drive ou Outlook, pour retrouver des documents ou résumer des emails. L'IA s'intègre aussi plus profondément dans Windows 11 (avec le "Hey Copilot") et dans le navigateur Edge.

Foire Aux Questions (FAQ)

Mico est-il obligatoire ?

Non. Mico est activé par défaut pour les interactions vocales, mais il peut être désactivé à tout moment dans les options de Copilot.

Mico est-il disponible en France ?

Pour l'instant, Mico est lancé aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Son déploiement dans d'autres pays, dont la France, est attendu dans les prochains mois.

Qu'est-ce que le mode "Real Talk" ?

C'est un nouveau mode de conversation de Copilot. Microsoft explique qu'il est conçu pour rendre les échanges plus vivants et moins "dociles". L'IA pourra désormais challenger l'utilisateur ou remettre ses idées en question, au lieu de toujours acquiescer.