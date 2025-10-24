Microsoft lance sa Copilot Fall Release, une mise à jour automnale d'envergure qui introduit une douzaine de fonctionnalités pour son assistant ou compagnon IA Copilot. Patron de Microsoft AI, Mustafa Suleyman parle d'un " grand pas en avant pour rendre l'IA plus personnelle, utile et centrée sur l'humain".

Mico... ou le successeur de Clippy ?

La nouveauté la plus visible est Mico, un avatar qui donne une forme aux interactions vocales avec Copilot. Décrit comme une présence visuelle optionnelle qui " écoute, réagit et change même de couleur pour refléter vos interactions ", Mico est un orbe animé conçu pour rendre les conversations plus naturelles.

Une filiation avec l'illustre et parfois décrié trombonne Clippy d'Office est assumée par Microsoft, qui n'a toutefois pas osé ressortir ce nom d'un passé révolu. Le nom de Mico est un clin d'œil à Microsoft Copilot.

En parallèle, un mode également optionnel Real Talk a pour but de redonner à Copilot une personnalité plus affirmée, et en s'éloignant d'une certaine flagornerie de temps en temps pointée du doigt. Néanmoins, ce mode collaboratif remettra des hypothèses en question et apportera sa propre perspective tout en restant dans le respect.

Pour le moment, tant l'avatar Mico de Copilot que le mode Real Talk ne sont disponibles qu'aux États-Unis. L'arrivée dans d'autres pays ne devrait cependant pas tarder.

Des conversations de groupe et une meilleure mémoire

Au-delà de l'aspect visuel, Microsoft veut rendre Copilot plus collaboratif et social. Une fonctionnalité Groupes permet de créer des sessions de chat partagées pouvant accueillir jusqu'à 32 personnes.

Dans ce mode, l'IA peut résumer les fils de discussion, proposer des options, compter les votes et répartir les tâches, transformant Copilot en un outil de brainstorming ou de planification collective. Là encore, la disponibilité immédiate concerne d'abord les USA.

Pour devenir un " second cerveau ", Copilot se dote d'une mémoire à long terme. Elle lui permet de retenir des informations importantes qui lui sont confiées pour les réutiliser dans des conversations futures. L'utilisateur conserve le contrôle total pour modifier ou supprimer des souvenirs.

Des intégrations pour une IA plus utile au quotidien

Déployés progressivement, les Connecteurs ouvrent Copilot à des services comme OneDrive, Outlook, mais aussi Gmail et Google Agenda, pour rechercher des documents ou des événements en langage naturel.

Avec Microsoft 365 Personnel, Famille ou Premium, le recours à la recherche approfondie (Deep Research) dans Copilot pourra suggérer de manière proactive de prochaines étapes en fonction de l'activité récente ou des fils de recherche.

Outre une mise à niveau du mode Copilot dans Microsoft Edge et des mises à jour de Copilot sur Windows déjà préalablement annoncées, une attention particulière est portée à la santé. Aux États-Unis, Copilot fondera ses réponses en la matière sur des sources comme Harvard Health et aidera les utilisateurs à trouver des médecins.