L'intelligence artificielle a le potentiel de remplacer les humains dans un certain nombre de métiers et les premiers touchés pourraient être les développeurs informatiques.

La logique inhérente aux langages de programmation peut être bien cernée par les intelligences artificielles et Internet offre de vastes bibliothèques d'exemples à disposition.

Relier cette logique aux données est justement une aptitude de l'IA et elle s'y révèle plutôt efficace. Reste la question de la confiance dans les résultats proposés et la capacité à résoudre des algorithmes complexes.

Le groupe Microsoft semble en tous les cas très disposé à lui faire confiance. Le dirigeant du groupe, Satya Nadella, a indiqué que l'IA est déjà responsable de 20 à 30% du code produit en interne pour ses logiciels et services.

Et il anticipe déjà que certains projets pourront intégralement être conçus à partir de code généré par intelligence artificielle, peut-être dès l'an prochain. La firme avait déjà fait une annonce du même genre l'an dernier et la pratique est pleinement assumée.

L'IA qui code l'IA qui code...

Le commentaire de Satya Nadella est intervenu juste avant sa prise de parole à la conférence LlamaCon en présence de Mark Zuckerberg, autre fervent adepte de l'IA. La génération de code par IA reste surtout destinée aux tâches répétitives tout en continuant de nécessiter une supervision de programmeurs seniors pour du code plus soutenu.

Ce n'est pas encore le transfert de l'humain à l'IA de cette fonction, même si cela impacte probablement les embauches de jeunes programmeurs auxquels ces tâches données à l'intelligence artificielle auraient été dévolues, mais la présence de l'IA dans le processus de génération de code gagne du terrain...et pas seulement pour des projets très calibrés et encadrés.

Du côté de Meta, on réfléchit aussi à cette transition et l'on anticipe des modèles d'IA qui pourront directement coder certaines versions de l'IA Llama. On n'y est pas encore mais le travail progresse.

L'IA prendra-t-elle la place de l'humain ?

Satya Nadella observe que l'IA produit de meilleurs résultats en Python plutôt qu'en C++, du fait de ses caractéristiques simplifiées, de plus haut niveau et plus flexibles.

De l'IA qui aide à le développeur humain dans ses projets à l'IA qui code directement à la place de l'humain, il y a tout un spectre à explorer, avec des conséquences variables sur l'emploi, la qualité et la production.

La tentation de remplacer l'humain par l'IA gagne un peu partout et les annonces triomphantes de PDG annonçant le remplacement d'une partie de l'effectif humain par de l'IA deviennent plus régulières. Seul le temps dira si la confiance a été bien placée.