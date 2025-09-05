L’enquête européenne visait le couplage de Teams avec les suites Office, jugé potentiellement anticoncurrentiel depuis 2019. Pour tourner la page (et éviter une lourde sanction), l’éditeur promet un découplage, des offres Microsoft 365 moins chères sans Teams et des garanties techniques pour les intégrations tierces.

Ce que Microsoft concède

Au cœur de l’accord, le dégroupage de Teams des offres Office/Microsoft 365, avec engagement de prix inférieurs pour les bundles sans Teams. L’application sera commercialisée à part, ce qui rétablit un choix explicite côté acheteurs et retire un avantage structurel lié au pré-emballage depuis 2019. Nous devrions ainsi, sur le marché européen, assister à un ensemble d'avantages et changements :

Teams vendu séparément des suites Office/Microsoft 365.

Tarifs plus bas pour les offres sans Teams.

Engagements techniques pour cohabiter avec des produits concurrents.

Pourquoi Bruxelles s’en contente (pour l’instant)

Le marché test n’ayant pas relevé d’objections majeures, la Commission se dit satisfaite d’engagements incluant une meilleure interopérabilité pour les logiciels concurrents. L’idée : réduire l’effet de levier d’Office sur la messagerie et la visioconférence, sans s’enliser dans des années de contentieux.

Politiquement, l’accord offre une accalmie dans un climat tendu entre Washington et Bruxelles, alors que la Maison Blanche a récemment tancé les régulateurs européens. Sur le fond, il s’inscrit dans une série d’affaires où l’UE a favorisé des concessions négociées (portefeuille mobile d’Apple, Buy Box d’Amazon) pour rééquilibrer des marchés dominés.

Ce que ça change pour clients et rivaux

Pour les DSI, l’effet est rapide : gouvernance plus fine (sélection des outils “à la carte”) et conformité plus lisible vis-à-vis du DMA. Pour Slack et consorts, le terrain concurrentiel s’aplanit : l’accès aux clients d’Office ne passe plus par un couplage par défaut, et les ponts techniques doivent mieux s’ouvrir.

Restent des zones grises : calendrier exact de mise en œuvre, niveau réel d’ouverture technique et structure des prix par région. Mais le signal est clair : après des années de bundling agressif, Microsoft choisit la voie du compromis pour solder un dossier européen sensible.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la décision devient-elle officielle ?

Selon le calendrier évoqué, l’acceptation des engagements doit être entérinée dans les prochaines semaines. Le texte est encore au stade de projet avant adoption formelle.

Que vont voir les clients dans Microsoft 365 ?

Des suites sans Teams, proposées à un prix inférieur, et Teams vendu séparément. Les modalités exactes (licences, migrations) dépendront des plans commerciaux communiqués par Microsoft.

Les concurrents auront-ils un meilleur accès technique ?

Oui, c’est l’un des points clés : l’accord prévoit des améliorations d’interopérabilité afin que des solutions rivales puissent mieux s’intégrer aux services Microsoft, limitant l’effet de verrouillage.