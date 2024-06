L'initiative CoPilot+PC de Microsoft qui vise à apporter l'intelligence artificielle générative au sein de Windows (sous forme locale et en cloud selon les besoins) pour une nouvelle génération d'ordinateurs pouvant épauler l'utilisateur dans de multiples tâches sera lancée le 18 juin prochain...mais pas sans mal.

Une fonction clé du nouveau système, baptisée Recall, sera absente au lancement. Elle devait photographier tout ce que fait l'utilisateur et pouvoir extraire des informations à la demande par rapport à tout ce qui a été affiché à l'écran.

Pas de Recall, support ARM uniquement à ses débuts

D'abord imposée, la fonction Windows Recall a été prévue en opt-in (démarche d'activation volontaire de la part de l'utilisateur) avant d'être mise en pause après l'émergence de problèmes de sécurité. Elle ne sera pas présente au lancement de Copilot+ et ne sera introduite que plus tard.

Copilot+ ne sera également disponible au lancement que sur une seule architecture : seuls les PC portables ARM équipés de processeurs Snapdragon X de Qualcomm pourront exploiter son potentiel dès le 18 juin.

Chez Intel et AMD, dont les processeurs exploitent l'architecture x86. les nouvelles générations de processeurs sont aux abonnés absents. Les processeurs pour PC portables Intel Lunar Lake et AMD Ryzen AI 300 (Strix Point) ne seront pas immédiatement compatibles, comme l'a confirmé Microsoft et les principaux intéressés, même si le hardware est dès à présent compatible.

Qualcomm a un coup d'avance à jouer

Intel s'est contenté d'indiquer que ses processeurs Lunar Lake auront droit à une mise à jour vers Copilot+ lorsqu'elle sera disponible tandis qu'AMD table sur la fin de l'année pour rendre ses processeurs Ryzen AI 300 compatibles.

Seul en piste pour quelques mois avec ses processeurs ARM Snapdragon X pouvant équiper des PC portables Windows avec Copilot+, le groupe Qualcomm voit s'ouvrir une fenêtre d'opportunité.

Encore faudra-t-il convaincre de la maturité suffisante de ses processeurs et des atouts de son partenariat avec Microsoft depuis plusieurs années pour optimiser Windows sur ARM et lui apporter les mêmes facilités que sur x86.