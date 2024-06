Dévoilée le mois dernier, ce devait être la fonctionnalité IA phare sous l'égide du Copilot+ PC avec Windows 11. Recall n'est pas loin de devenir un cauchemar pour Microsoft qui annonce son report. Elle ne fera pas ses débuts le 18 juin, comme initialement prévu avec la première vague d'ordinateurs Copilot+ PC équipés de puces Snapdragon X Series de Qualcomm.

Il n'est pas question d'abandon… pour le moment. Recall passe en mode preview (préversion) non plus pour le Copilot+ PC, mais dans le cadre restreint du programme Windows Insider au cours des prochaines semaines.

Les retours et les commentaires de la communauté Windows Insider seront donc sollicités pour Recall, avant d'envisager un lancement grand public. Après tout, c'est aussi le but de ce programme qui avait été zappé dans le cas présent. Microsoft fixe comme lignes directrices la qualité et la sécurité de la fonctionnalité.

Des failles mises au jour pour Recall

Par le biais d'une frise chronologique ou d'une description en langage naturel, Recall doit permettre de retrouver rapidement quelque chose qui a déjà été vu sur le PC. Le système d'exploitation prend régulièrement des instantanés. Les captures sont chiffrées, stockées et analysées en local grâce à des capacités d'IA de l'appareil et modèles pour en comprendre le contexte.

Recall a soulevé des inquiétudes en matière de confidentialité et de cybersécurité. Le chercheur en cybersécurité Kevin Beaumont avait alerté sur Recall et la possibilité pour un malware de type infostealer de dérober des bases de données et captures.

" Voler tout ce que vous avez déjà saisi ou consulté sur votre propre PC Windows est désormais possible avec deux lignes de code. " Kevin Beaumont avait taxé Recall de désastre. Microsoft a répondu avec l'ajout de protections supplémentaires, dont un déchiffrement à la volée par Windows Hello Enhanced Sign-in Security, de sorte que les instantanés ne soient déchiffrés et accessibles que lorsque l'utilisateur s'authentifie.

À l'heure de la Secure Future Initiative

Recall sera au final une fonctionnalité entièrement optionnelle (opt-in), avec un choix recueilli lors de la configuration de l'appareil. Si l'option n'est pas sélectionnée, il n'y aura pas d'activation par défaut de Recall.

Manifestement, Microsoft a encore du travail et besoin de davantage de temps pour implémenter des changements et renforcer la sécurité. D'autant que le groupe a décidé de faire de la sécurité un impératif impérieux avec son initiative Secure Future. Selon Brad Smith, président de Microsoft, la sécurité devient la priorité absolue du groupe, même devant le travail sur l'intelligence artificielle.

Il s'avère que d'après The Verge, la genèse de Recall remonte avant le début de la Secure Future Initiative au sein de Microsoft. Désormais, Recall doit être en phase avec cette initiative de grande ampleur.