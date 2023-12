Le monde tech bruisse de rumeurs concernant une future console PS5 Pro qui serait lancée dès la fin de l'année prochaine mais ce serait oublier que la console Xbox de Microsoft poursuit aussi son chemin et prépare sa mue.

La Xbox Next Gen est encore un lointain projet puisqu'elle n'arriverait pas avant 2026, ce qui serait déjà mieux que la prévision initiale de 2028, mais ce temps long sera peut-être l'occasion de renouveler en profondeur sa base matérielle.

Selon Red Gaming Tech, Microsoft adapterait sa stratégie pour se caler sur la roadmap de lancement des puces d'AMD et profiter de la prochaine grosse évolution. Cela ne l'empêchera peut-être pas de lancer une série Xbox Refresh fin 2024 pour ne pas laisser Sony profiter seule de la nouveauté d'une PS5 Pro mais celui lui permettrait surtout de se relancer sur le marché plus vite que prévu.

Une Xbox Next Gen en Zen 5 / RDNA 5

Cela signfierait que la Xbox de 2026 profiterait d'un APU reposant sur les technologies les plus récentes d'AMD à cette période, à savoir l'architecture CPU Zen 5 et la partie graphique RDNA 5.

En septembre dernier, des détails sur les projets de Microsoft pour ses consoles Xbox avaient émergé via des documents diffusés dans le cadre d'une bataille juridique avec la FTC (Federal Trade Commission).

Les maigres détails autour d'une console Xbox Next Gen

Ces derniers évoquaient une console Xbox Next Gen lancée en 2027 ou 2028 et armée de coeurs CPU Zen 6 et d'une partie graphique RDNA 5. Avec un timing resserré à 2026, la firme de Redmond pourrait avoir finalement jeté son dévolu sur des coeurs CPU Zen 5 qui seront alors bien établis sur le marché.

Un temps d'avance face à la PS 6 ?

Selon le document, Microsoft en était toujours à réfléchir entre utiliser une base ARM 64-bit ou bien les coeurs x86 Zen 6 d'AMD, ou encore à développer sa propre partie graphique et le NPU (Neural Processing Unit).

En lançant sa Xbox Next Gen dès 2026, la firme pourrait également profiter d'une fenêtre de tir lui permettant d'installer sa console sur le marché avant l'arrivée d'une Playstation 6 attendue vers 2027...à moins bien sûr que Sony n'accélère aussi ses plans de son côté.

Tout reste encore largement spéculatif à ce stade et il faudra d'autres confirmations directes ou indirectes pour cerner les stratégies des deux firmes pour leurs consoles de prochaine génération. Pendant ce temps, Nintendo continue de profiter du succès de sa console Switch, un cran en-dessous du côté des performances mais toujours très demandée des années après son lancement et sans avoir à jouer la confrontation directe avec les PS et Xbox.