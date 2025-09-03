Microsoft et Sony sont en pleine phase de développement de leurs consoles de nouvelle génération. Tandis que les détails officiels demeurent rares, des fuites et des rapports d'initiés commencent à esquisser un tableau clair. Les deux géants du secteur semblent adopter des philosophies de conception très différentes, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur le prix final des machines.

Pourquoi la future Xbox pourrait-elle être si coûteuse ?

Le principal facteur de cette hausse de prix serait le processeur, connu sous le nom d'AMD Magnus APU.

Cet APU haut de gamme est à la fois puissant et onéreux. En outre, le choix de Microsoft d'ouvrir son système à des boutiques comme Steam et GOG pour leurs jeux PC pourrait également peser lourdement sur le prix de la machine.

En renonçant à la coupe habituelle de 30% sur les ventes de jeux, l'entreprise devra compenser ce manque à gagner par un prix de vente initial de la console beaucoup plus élevé. Il est même estimé que la console pourrait coûter près de deux fois le prix de sa concurrente, la PS6. Il se dit déjà que la prochaine Xbox pourrait être tout simplement la console la plus chère jamais lancée sur le marché avec un tarif situé entre 1000 et 1200$.

Quel est le but de cette stratégie de Microsoft ?

En fusionnant son écosystème avec Windows, Microsoft vise à créer une plateforme de jeu hybride et totalement ouverte.

Cela donnerait aux joueurs un accès élargi à une vaste bibliothèque de titres. L'objectif est de se positionner non pas face aux autres consoles, mais plutôt en concurrence directe avec les PC de gaming haut de gamme. Cette méthode, bien que périlleuse, pourrait apporter une flexibilité jamais vue aux utilisateurs.





Et cette stratégie permettrait à Microsoft de ne plus venir se positionner face à Sony, mais plutôt face à Valve et son projet de console de salon, hérité des consoles Steam Box, baptisé Fremont.

Quelle stratégie pour Sony et la PlayStation 6 ?

Sony, lui, prendrait une direction opposée, axée sur l'accessibilité. La PS6 devrait être une évolution plus douce de la génération actuelle, sans pour autant renoncer à la puissance.

L'objectif de la société japonaise serait de proposer un système capable de gérer la 4K et les 120 FPS, tout en conservant un coût de production faible. On parle aussi d'une version portable, qui serait plus puissante que les consoles portables actuelles.Cette divergence de stratégies rend la prochaine génération de consoles l'une des plus intéressantes depuis longtemps.

Foire Aux Questions (FAQ)

La prochaine Xbox va-t-elle prendre en charge les anciens jeux ?



La console de nouvelle génération prendra en charge la rétrocompatibilité des jeux Xbox existants, mais cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les versions PC basées sur le même processeur, en raison de questions de licences de jeux.

Le prix de la future PS6 est-il connu ?



Selon certaines fuites, le prix de la PlayStation 6 pourrait se situer entre 549 et 699 USD. Une version portable serait également envisagée, avec un coût moindre.

Qu'est-ce que l'AMD Magnus APU ?



C'est une puce de grande taille à la conception dite "chiplet", qui combine à la fois un CPU et un GPU. Elle est la source de la puissance attendue pour la prochaine console de Microsoft, mais aussi de son coût élevé.