Netflix pousse sa franchise phare, Stranger Things, dans l'univers du jeu vidéo le plus vendu au monde. Juste avant le grand final de la série, un contenu téléchargeable officiel plonge les joueurs au cœur de Hawkins, recréé pour l'occasion dans le style cubique emblématique de Minecraft. Une stratégie calculée pour capitaliser sur une immense popularité.

Que propose réellement cette aventure cubique ?

Bien plus qu'un simple pack de skins, ce contenu se présente comme une véritable aventure narrative. Développé par le studio Blockception, il permet aux joueurs de revivre les moments forts des quatre premières saisons de Stranger Things. On y explore des lieux cultes comme le centre commercial Starcourt ou la forêt de Mirkwood, sans oublier l'inévitable et angoissant Monde à l'envers.

Les joueurs peuvent incarner différents personnages, chacun avec des capacités uniques : les pouvoirs télékinésiques d'Eleven, l'intelligence de Suzie pour les énigmes, ou même la maîtrise de Donjons & Dragons d'Eddie Munson. Le gameplay intègre des combats de boss intenses contre le Démogorgon, le Flagelleur Mental et le redoutable Vecna.

Comment Netflix officialise-t-il l'engouement des fans ?

Cette sortie n'est pas une surprise totale. Pendant des années, la communauté Minecraft a pallié l'absence de contenu officiel avec des mods amateurs disponibles sur des plateformes comme CurseForge.

Minecraft is about to get a whole lot stranger with Netflix’s Stranger Things DLC! Embark on a thrilling adventure through the mysterious world of Hawkins and play as your favorite characters.



Explore Hawkins solo or team up with friends like never before and don’t forget to… pic.twitter.com/1j49Iz7yrO — Minecraft (@Minecraft) December 30, 2025

Avec ce DLC, Netflix et Mojang reprennent la main en proposant une expérience plus soignée, plus structurée et, surtout, canonique. Pour attirer les joueurs, un t-shirt cosmétique gratuit du Hellfire Club est même offert dans le Vestiaire. C'est une manière d'intégrer l'existant dans une stratégie commerciale bien rodée.

Qui sont les grands oubliés de ce lancement ?

Cette ambition technique a un prix. Le nouveau DLC est gourmand en ressources et impose une configuration minimale. Il faut disposer d'au moins 6 Go de RAM pour faire tourner l'aventure, que ce soit sur PC ou sur appareils mobiles.

Cette exigence technique a une conséquence directe et majeure : les joueurs sur Nintendo Switch sont exclus. La console hybride de Nintendo, malgré son immense succès, ne dispose pas de la mémoire vive nécessaire. Une déception pour une partie de la communauté, qui devra attendre une éventuelle future console pour en profiter.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le DLC couvre-t-il la saison 5 de Stranger Things ?

Non, le contenu se concentre exclusivement sur les événements des quatre premières saisons afin d'éviter tout spoiler sur le dénouement de la série.

Ce contenu est-il gratuit ?

Non, il s'agit d'un contenu téléchargeable payant disponible à l'achat sur le Minecraft Marketplace. Seul le t-shirt du Hellfire Club est offert gratuitement dans le Vestiaire du jeu.