On commence avec le mini PC ACEMAGIC AM18.

Il embarque le processeur Ryzen 7 8845HS, capable d'atteindre une fréquence maximale de 5,1 GHz avec 8 cœurs et 16 threads. Il intègre également un moteur AI avec des performances atteignant 16 TOPS, tandis que la combinaison CPU + GPU + NPU peut atteindre jusqu'à 38 TOPS en termes de performance IA totale.

La carte graphique est une Radeon 780M, dotée d'une unité d'accélération VCN 4.0 de nouvelle génération, supportant le codec AV1 et le Ray Tracing.

Le système de refroidissement est assuré par un ventilateur haute performance de 9 cm, offrant un flux d'air allant de 500 à 1500 tr/min pour une dissipation thermique optimale.

L'AM18 est équipé de 32 Go de mémoire DDR5 en double canal, cadencée à 5600 MHz et extensible jusqu'à 64 Go. Le SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 X4 de 512 Go offre des vitesses de lecture pouvant atteindre 5000 Mo/s, avec une capacité d'extension jusqu'à 2 To.

Il prend en charge un triple affichage en 8K 60Hz via le port USB 4 Type-C et les deux USB 3.2 Gen2 Type-A, avec des vitesses de transfert allant jusqu'à 10 Gbps.

On trouve également un port LAN de 2,5 Gbps et le mini PC supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2.

Retrouvez en ce moment le ACEMAGIC AM18 à 499,80 € grâce au code VVPC8GAW sur Amazon. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 799 € pour ce modèle.





