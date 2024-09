On commence tout d'abord avec le mini PC AOOSTAR GEM12.

Idéal pour le gaming, le montage vidéo ou la création de contenu, le GEM12 embarque un processeur Ryzen 9 6900HX avec 8 cœurs, 16 threads, 16 Mo de cache et une fréquence pouvant aller jusqu'à 4,9 GHz ainsi qu'une carte graphique Radeon 680M avec 12 unités de calcul.

Le mini PC est équipé d'un port OCulink, qui permet de connecter un GPU externe avec une bande passante très élevée, pour des transferts de données plus rapides et une meilleure fluidité par rapport aux connexions Thunderbolt 4 et USB 4.

32 Go de RAM DDR5 et un SSD de 1 To sont intégrés, et le GEM12 peut afficher sur 4 écrans simultanément en 4K 120Hz ou sur un écran en 8K 60Hz.

Il supporte le WiFi 6 et le Bluetooth 5.2 et est également équipé de 2 ports LAN 2,5G.



Le mini PC AOOSTAR GEM12 est disponible au prix de 549 € grâce au code 24SUPERP1 sur Geekbuying avec livraison offerte.



