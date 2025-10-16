Mini PC CHUWI UBox

Il est équipé d’un processeur AMD Ryzen 5 6600H à 6 cœurs et 12 threads, accompagné de 16 Go de mémoire DDR5 et d’un SSD de 512 Go, offrant ainsi une utilisation fluide et réactive pour le multitâche.

Sa carte graphique Radeon 660M permet le triple affichage 4K jusqu’à 144Hz, adapté au travail, au multimédia ou à un usage léger pour le gaming. Il dispose également de deux ports 2,5G, du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2 pour des connexions stables.

Préinstallé avec Windows 11 Pro, il propose deux emplacements M.2 pour étendre le stockage jusqu’à 2 To.

Retrouvez le mini PC CHUWI UBox à 200,41 € grâce au code FRBB25 sur AliExpress, avec la livraison gratuite depuis l'Espagne.



