On commence avec le mini PC NiPoGi CK10.

Il embarque un processeur Core i5-12450H de 12ème génération doté d’une architecture hybride combinant P-core et E-core, avec 8 cœurs et 12 threads, une fréquence pouvant atteindre 4,4 GHz et un cache de 12 Mo.

Grâce à sa mémoire DDR4 32 Go 3200 MHz double canal (extensible à 64 Go) et à son SSD NVMe PCIe 3.0 de 512 Go, le CK10 peut gérer sans difficulté le multitâche et les applications exigeantes.

Côté affichage, il supporte 3 écrans en simultané via 2 sorties HDMI (4K@60Hz) et 1 port VGA (1080p).

La connectique est complète : 4 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB-C (données), 2 x HDMI, 1 x VGA, 1 x LAN Gigabit, 1 prise audio 3,5 mm et 1 entrée DC. Son système de refroidissement actif avec ventilation optimisée maintient des températures stables même en usage intensif.

Le mini PC prend également en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Vous pouvez retrouver le NiPoGi CK10 à 329,38 € avec le code SG3NTUXE sur Amazon en ce moment.



