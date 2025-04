La France affirme sa position dans la course mondiale à l'intelligence artificielle avec un accord d'envergure. La jeune pousse Mistral AI, spécialisée dans l'IA générative, vient de conclure un partenariat majeur avec CMA CGM, troisième opérateur mondial de transport maritime en conteneurs.

Ce rapprochement stratégique, estimé à 100 millions d'euros sur cinq ans, ambitionne de transformer en profondeur le secteur du transport maritime et de la logistique grâce aux technologies d'intelligence artificielle de pointe.

Les deux entreprises françaises renforcent ainsi leur collaboration déjà amorcée en 2023, avec cette fois-ci un objectif clair : créer des solutions sur mesure pour les différents métiers du groupe maritime.

Un partenariat stratégique de 100 millions d'euros

L'alliance entre Mistral AI et CMA CGM représente un investissement conséquent de 100 millions d'euros répartis sur cinq années. Ce rapprochement n'est pas une première collaboration entre les deux entités françaises.

Le géant maritime avait déjà manifesté son intérêt pour les technologies développées par la licorne en participant à sa première levée de fonds en 2023. Cette nouvelle étape marque un renforcement significatif de leur coopération, avec pour objectif de concevoir des solutions dédiées aux spécificités du groupe CMA CGM.

La transformation numérique du secteur maritime s'accélère avec ce partenariat franco-français qui mise sur l'innovation technologique et la souveraineté numérique. Les deux entreprises comptent ainsi développer des outils innovants adaptés aux enjeux particuliers de la logistique maritime.

Deux entités dédiées à l'innovation à Marseille

Le partenariat prévoit la création de deux structures distinctes basées à Marseille, ville portuaire et siège historique de CMA CGM. La première, baptisée Mistral AI Factory, sera implantée directement au siège du groupe maritime.

Elle réunira des experts en intelligence artificielle issus de la startup et des spécialistes métiers de CMA CGM. Leur mission consistera à développer des solutions concrètes pour améliorer la fluidité et la personnalisation de l'expérience client. Parmi les applications envisagées figurent l'automatisation des réclamations, le e-commerce intelligent et la gestion optimisée des documents.

La seconde structure, AI Media Lab, sera quant à elle installée à Grand Central, le nouveau hub marseillais devenu siège de CMA Media. Ce laboratoire rassemblera journalistes, spécialistes des médias et ingénieurs en IA pour vérifier les sources et gérer intelligemment les contenus. Un système de fact-checking viendra renforcer ce dispositif pour garantir la fiabilité de l'information.

Formation et montée en compétence des collaborateurs

Au-delà des développements technologiques, ce partenariat quinquennal intègre une importante dimension de formation. Le centre Tangram, inauguré en 2024 par CMA CGM, bénéficiera d'une montée en compétence significative.

Sa mission : former les collaborateurs du groupe aux nouvelles technologies et plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Cette initiative s'inscrit dans une vision stratégique précise : gagner en productivité en réduisant les tâches répétitives pour valoriser des missions à forte valeur ajoutée.

Mistral AI joue aussi de sa réactivité face aux autres IA

L'objectif affiché est de transformer les méthodes de travail au sein du géant de la logistique, en automatisant certaines opérations chronophages pour libérer du temps destiné à des activités plus stratégiques. Le centre Tangram jouera donc un rôle central dans cette transition vers un modèle de travail augmenté par l'IA.

Des ambitions affichées pour l'IA européenne

Les dirigeants des deux entreprises ne cachent pas leurs ambitions avec ce partenariat d'envergure. Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, a souligné qu'il s'agissait d'une "étape décisive dans la transformation de CMA CGM par l'intelligence artificielle".

Il s'est également félicité d'avoir fait "le choix d'un leader technologique français, alliant excellence, souveraineté numérique et sens des responsabilités". De son côté, Arthur Mensch, CEO de Mistral AI, a affirmé que l'intégration de l'IA par CMA CGM dans ses métiers démontre l'ambition du groupe en matière de transformation ainsi que sa vision stratégique.

Pour lui, ce partenariat doit montrer la voie d'"une adoption structurelle de l'IA par les entreprises, pour accroître la compétitivité européenne". Une vision qui rejoint les enjeux de souveraineté technologique souvent évoqués au niveau européen.

Une stratégie d'investissement massif dans l'IA

Ce partenariat avec Mistral AI s'inscrit dans une stratégie plus large d'investissement dans les technologies d'intelligence artificielle pour le groupe CMA CGM. L'entreprise a déjà consacré pas moins de 500 millions d'euros à ce domaine, avec notamment des partenariats conclus avec des acteurs majeurs comme Google et Perplexity, ainsi que des prises de participation dans les sociétés PoolSide et Dataiku.

L'adoption accélérée de l'IA générative au sein du groupe témoigne d'une volonté de se positionner à l'avant-garde de la transformation numérique dans le secteur maritime et logistique, traditionnellement moins numérisé que d'autres industries. Cette approche pourrait créer un avantage compétitif significatif pour le groupe français face à la concurrence internationale.

Le partenariat entre Mistral AI et CMA CGM illustre parfaitement la convergence entre les nouvelles technologies d'IA et les secteurs industriels traditionnels. Cette alliance franco-française de 100 millions d'euros marque une étape importante dans la modernisation du secteur maritime et pourrait servir de modèle pour d'autres industries en quête de transformation numérique.