La sphère Call of Duty est dans la tourmente. Une déclaration de l'insider TheGhostOfHope, souvent bien informé, a mis le feu aux poudres en affirmant que le futur opus prévu pour 2026 serait une simple redite de son prédécesseur.

Cette rumeur, si elle se confirmait, pourrait sonner comme une véritable déception pour une partie de la communauté, déjà échaudée par les retours mitigés sur les derniers volets et en attente d'un véritable renouveau pour la franchise phare d'Activision.

Quelles sont les fuites explosives sur le gameplay ?

Selon le leaker, le multijoueur de Modern Warfare 4 serait, dans son état de développement actuel, une "copie conforme de Modern Warfare II". Les seules différences notables seraient mineures : la suppression du système de rechargement des atouts et des pénalités de visée et de glissade allégées. Pour le reste, l'expérience serait identique, jusqu'au controversé recul visuel des armes, très prononcé.

Modern Warfare 4 Multiplayer in its current state is currently a complete copy of Modern Warfare II except for no perk charging system and less ADS/slide penalties... https://t.co/XWQtp5QLLV — Hope (@TheGhostOfHope) December 14, 2025

Ces révélations inquiètent car elles suggèrent un manque flagrant d'ambition et une volonté de capitaliser sur la formule de MW2, un jeu qui avait autant de défenseurs que de détracteurs. La crainte principale des joueurs est de se retrouver avec un jeu qui ressemble plus à une mise à jour majeure qu'à une suite à part entière, sans nouvelles cartes, modes de jeu ou mécaniques de personnalisation innovantes.

Quelle a été la réaction d'Infinity Ward ?

Face à la vague de critiques et de spéculations, la réponse du studio s'est voulue aussi laconique que mystérieuse. Dans une simple carte de vœux numérique publiée à l'approche des fêtes, Infinity Ward a glissé une phrase qui semble directement adressée aux rumeurs : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet." Un message accompagné d'un "Rendez-vous en 2026."

Happy holidays everybody!



Wishing our community an awesome holiday season and looking forward to talking soon.



Don't believe everything you read on the Internet. See you in 2026. — Infinity Ward (@InfinityWard) December 15, 2025

Cette communication minimaliste est à double tranchant. D'un côté, elle invite à la prudence et suggère que les informations qui ont fuité sont soit erronées, soit basées sur une version très précoce du jeu. De l'autre, elle constitue un non-démenti. Le studio ne nie pas formellement les affirmations de TheGhostOfHope, laissant la porte ouverte à toutes les interprétations et renforçant la frustration d'une partie des fans qui réclament plus de transparence.

Comment la communauté Call of Duty est-elle divisée ?

Cette polémique fracture la base de joueurs. D'un côté, les plus optimistes voient dans la conservation des bases de MW2 un choix de continuité logique, capitalisant sur un gameplay jugé maîtrisé et équilibré par une partie de la communauté. Pour eux, il s'agirait d'une base solide à peaufiner. De l'autre côté, une large frange de joueurs redoute un manque d’innovation et un immobilisme qui ronge la licence depuis plusieurs années.

Le silence du studio ne fait qu'exacerber cette tension. Prévu pour 2026, Modern Warfare 4 cristallise toutes les attentes. Il représente à la fois l'espoir d'un retour aux sources réussi et la peur d'une déception de plus pour une communauté divisée. Les prochains mois seront donc décisifs pour savoir si Infinity Ward osera innover ou choisira la sécurité d'une formule éprouvée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les principales critiques soulevées par les fuites sur Modern Warfare 4 ?

Les critiques pointent principalement un manque d'originalité, le jeu étant décrit comme une "copie conforme" de Modern Warfare 2 (2022), avec des changements mineurs. La persistance d'éléments controversés comme le fort recul visuel des armes inquiète également les joueurs qui attendent de réelles nouveautés.

Comment Infinity Ward a-t-il officiellement répondu aux rumeurs ?

Le studio n'a pas démenti directement les fuites. Il a publié un message énigmatique sur les réseaux sociaux disant : "Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Internet. Rendez-vous en 2026", laissant la communauté dans l'expectative.

Quand la sortie de Modern Warfare 4 est-elle prévue ?

Bien qu'aucune date officielle n'ait été confirmée par Activision, les rumeurs et le message d'Infinity Ward convergent vers une sortie du jeu au cours de l'année 2026.