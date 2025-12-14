Le rover Mona Luna vient de franchir une étape décisive au centre de tests de l'ESA. Conçu par Venturi Space, ce véhicule d'exploration a démontré une motricité exceptionnelle sur des pentes abruptes et un sol meuble, validant des technologies clés pour les futures missions lunaires européennes.

L’Europe spatiale cherche à renforcer son autonomie dans l’exploration extra-atmosphérique. Pour y parvenir, l’ESA et le CNES ont besoin de véhicules capables de résister aux contraintes extrêmes de l'environnement sélénite.

C’est dans ce contexte que le projet Mona Luna a été lancé, visant à tester des solutions de mobilité durable sur le régolithe.

Une motricité validée sur terrain hostile

Le centre LUNA de Cologne a servi de théâtre à ces essais rigoureux. Le véhicule, d'une masse de 750 kg, a affronté des pentes de 33 degrés, une inclinaison redoutable pour tout engin spatial.

Ces résultats surpassent les attentes initiales des ingénieurs, prouvant que la plateforme peut naviguer en sécurité sur des topographies accidentées, comme le régolithe et les cratères lunaires.

Les roues hyper-déformables ont joué un rôle crucial en absorbant les irrégularités du sol. Cette capacité à « flotter » sur la surface meuble permet d'éviter l'enlisement, un risque majeur identifié lors des précédents tests menés avec la NASA.

La stabilité dynamique du rover face aux obstacles rocheux a également été confirmée sans équivoque.

Des technologies partagées avec le rover FLIP

Mona Luna ne fait pas cavalier seul dans cette course technologique. Les innovations validées, comme les batteries et les systèmes de chauffage, seront intégrées dès l'été prochain sur le rover FLIP. Ce partage de composants critiques assure une fiabilisation rapide du matériel avant son déploiement réel.

Ce véhicule jumeau, développé par le partenaire américain Venturi Astrolab, bénéficiera également du système de déploiement mécanique. Cette mutualisation des coûts et des savoirs permet d'accélérer la mise au point de solutions fiables pour l'exploration robotique et de préparer l'arrivée de charges utiles plus lourdes.

Toulouse au cœur de la stratégie industrielle

La stratégie industrielle de Venturi Space prendra une nouvelle dimension au printemps prochain. La construction d'une usine de 10 000 m² débutera à Toulouse, à proximité immédiate des installations du CNES. Ce rapprochement géographique vise à créer un véritable écosystème dédié à la mobilité planétaire.

D'ici 2028, ce site accueillera 150 ingénieurs dédiés à la conception et à la fabrication en série. Si Mona Luna est sélectionné pour une mission officielle, ce serait une opportunité économique et scientifique majeure pour le continent européen, consolidant sa place dans la course vers l'astre nocturne.