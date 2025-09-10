On commence avec le robot aspirateur laveur Mova Z50 Ultra.

À chaque rotation, la serpillière est nettoyée par une pulvérisation d’eau propre, tandis que l’eau sale est immédiatement aspirée.

L’IA binoculaire, l’intelligence embarquée du robot et celle de la base interagissent en temps réel pour offrir un nettoyage ultra-efficace : détection de la saleté, segmentation des zones et adaptation instantanée des stratégies.

Doté d’un ventilateur exclusif Mova tournant à 80 000 tr/min, l’appareil délivre une puissance d’aspiration exceptionnelle de 19 000 Pa pour éliminer poussières, poils et cheveux avec efficacité.

La brosse latérale extensible atteint facilement les coins et les bords, tandis que la serpillière EdgeXtend s'occupe des interstices pour éliminer poussière et taches incrustées.

Le système intelligent CleanLift à 4 étapes ajuste automatiquement la position des brosses et des serpillières selon le type de surface :

Lors du lavage des sols, la brosse latérale et la brosse rotative se relèvent pour laisser la place aux serpillières.

Sur tapis et moquettes, ce sont les serpillières qui se soulèvent afin d’éviter toute humidité indésirable.

Retrouvez en ce moment le Mova Z50 Ultra à 774 € au lieu de 1 199 €, soit une remise de 35 % sur Amazon.



