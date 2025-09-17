Direction Cdiscount aujourd'hui, avec une sélection de remises intéressantes à retrouver dans les rayons high-tech et électroménager.
Et en ce moment, l’opération « À vos marques : spécial Philips » vous permet également de bénéficier d'une remise de -15 € dès 79 € d’achat sur une sélection de petit électroménager avec le code P15D79 (jusqu'au 21 septembre 23h30).
TOP 10 Cdiscount de la semaine
- AirPods 4 (sans ANC) à 119 € soit -20% (appels avec isolement de la voix, audio spatial personnalisé, autonomie jusqu'à 30h, IP54)
- Trottinette électrique iScooter i9 à 184,99 € (prix officiel 259 €) (350W, pneus 8,5", autonomie 22-30 km, max 30 km/h, double système de freinage avec frein électronique E-ABS + frein à disque)
- Friteuse sans huile Ninja Foodi Flex AF500EUà 188 € soit -30% + -10% avec le code 10PRCENT pour les nouveaux clients (capacité totale 10,4L, 7 programmes de cuisson, 2 zones de cuisson indépendantes)
- Machine espresso broyeur automatique Philips EP1200/00 + Kit d'entretien AquaClean à 244,99 € avec le code P15D79 (broyeur réglable sur 12 niveaux, rappel de détartrage, 2 tasses, réglage de l'intensité...)
- Montre connectée multisport Suunto 9 Peak Pro All Black à 289,90 € soit -13% (verre saphir, altimètre, navigation et GPS, suivi activités / fréquence cardiaque / récupération, autonomie jusqu'à 30 jours, étanche 100m, + de 115 modes sportifs...)
- Aspirateur balai laveur sans fil Philips AquaTrio XW7264/11 à 384,99 € avec le code P15D79 (brosse LED, grande portée sous les meubles bas, brosses ultra-rapides 2 500 tours/min, autonomie jusqu'à 30 min...)
- PC portable HP 17-cp2042nf à 499,99 € soit -16% (17,3" FHD IPS, Ryzen 5-7520U 4 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, Radeon Graphics, FreeSync, RAM 16 Go LPDDR5, SSD 512 Go, Windows 11, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3)
- Aspirateur balai Dyson V15 Detect Absolute à 549 € soit -30% (240AW, autonomie jusqu'à 1h, brosse avec lumière intégrée et brosse auto-démêlante, capteur de poussière...)
- Pack PS5 Standard Slim + NBA 2K26 (code dans la boîte) + 2ème manette DualSense Sterling Silver à 569,99 €
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 499,99 € soit -16% + Borderlands 4 offert jusqu'au 22/09 (15,3" IPS WUXGA 1920 x 1200, Dolby Vision, G-SYNC, 100% sRGB, 165Hz, Core i7-13650HX 14 cœurs jusqu'à 4,90 GHz, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, WiFi 6, sans Windows)
Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos de la journée (centrale électrique Ampace Andes 1500, aspirateur robot Xiaomi X10 et écouteurs sans fil Bose QC Ultra), notre sélection de SSD 1 To au meilleur prix sur Amazon ou encore les offres Welock du moment sur les serrures électroniques !