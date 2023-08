A l'ère des internets, la quête des données personnelles des utilisateurs est devenue vitale pour bon nombre d'entreprises, notamment pour proposer de la publicité en ligne ciblée qui nécessitera de dresser un profil numérique très précis des internautes en épiant chacun de ses choix, de ses requêtes et de ses sites consultés.

Elles peuvent également être récupérées pour alimenter l'entraînement d'intelligences artificielles. L'essor des IA génératives s'est fait sur la récupération de grandes quantités d'informations piochées directement sur le Web, souvent sans autorisation ni même connaissance des personnes concernées et certaines entités réclament désormais des compensations ou interdisent l'accès à leurs données...qui peuvent être celles de leurs utilisateurs dans le cas de réseaux sociaux.

Refus des trackings

Eviter d'être réduit à un double numérique à vocation consumériste n'est pas si facile. La gratuité des services en ligne cache souvent des aspects plus sombres de collecte de données et de tracking publicitaire évoqués en petits caractères dans les contrats de licence, vite zappés pour accéder plus rapidement au dit service.

Pour préserver sa vie privée et limiter la dissémination de données personnelles, il faudra donc se montrer vigilant et s'orienter vers les outils les moins nocifs. Des moteurs de recherche, comme Qwant, s'engagent ainsi sur plusieurs points comme le refus du tracking publicitaire et de la revente des données personnelles des utilisateurs.

La qualité des résultats des requêtes peut être un peu plus globale que d'autres moteurs de recherche épiant vos faits et gestes et anticipant (parfois pernicieusement) vos attentes, mais elle ne contribuera pas à affiner le portrait du double numérique que d'autres peuvent utiliser pour orienter vos décisions et finalement vous imposer leurs choix, une pensée pour Google...

Le respect de la vie privée, ce concept mis à mal

Si ces problématiques pouvaient sembler encore vagues il y a peu, la montée en puissance des systèmes informatiques et la généralisation de l'intelligence artificielle permettent désormais de brasser toujours plus de données et d'affiner les ciblages.

Sans tracking des recherches et publicitaire et sans vente des données personnelles, le moteur de recherche Qwant, mais d'autres également basés sur la même philosophie, se veulent ainsi plus vertueux pour coller à la doctrine européenne selon laquelle les données personnelles ne sont pas une marchandise comme les autres.

Les notions de respect de la vie privée et de contrôle de l'usage de ses données personnelles sont ainsi au coeur de la philosophie du moteur de recherche. En ces temps de chapardage des informations personnelles, il peut être bon de disposer au moins d'une alternative !