Le CES 2026 est le théâtre d'une offensive majeure de la part de MSI. Le constructeur taïwanais ne se contente pas de rafraîchir son catalogue, il redéfinit clairement ses ambitions sur le marché des ultraportables et des machines de gaming. Au centre de toutes les attentions : le Prestige 13 AI+, un véritable poids plume qui vient défier directement les ténors du secteur comme Apple et Asus.

Le Prestige 13 AI+ peut-il redéfinir la mobilité ?

MSI met les bouchées doubles sur le segment très disputé des ultraportables. Le nouveau Prestige 13 AI+ est une véritable déclaration d'intention. Son argument choc : un poids de seulement 899 grammes. C'est non seulement moins que le MacBook Air M4 (1,2 kg), mais aussi plus léger que le Zenbook A14 d'Asus (990 g), son concurrent direct. Cette performance est d'autant plus impressionnante qu'elle n'implique aucun sacrifice sur les composants essentiels.

La machine embarque une superbe dalle OLED de 13 pouces en définition 2,8K, promettant une qualité d'affichage exceptionnelle. Le châssis en aluminium, d'une finesse de 15,9 mm, abrite une connectique étonnamment complète avec deux ports Thunderbolt 4, des ports USB-A et une sortie HDMI. MSI soigne également les détails avec un clavier à la course précise et un trackpad de qualité, visant une clientèle professionnelle exigeante et constamment en déplacement.

Quelles sont les autres nouveautés de la gamme Prestige ?

Le Prestige 13 n'arrive pas seul. MSI décline sa vision du haut de gamme avec les Prestige 14 et 16, ainsi que des versions "Flip" convertibles en tablette grâce à une charnière rotative à 360 degrés. Ces modèles, bien que légèrement plus lourds, partagent le même ADN premium : châssis soigné, écrans OLED et les tout derniers processeurs Intel Core Ultra de génération "Panther Lake" pour allier puissance et efficacité énergétique.

Les versions Flip AI+ se distinguent par leur polyvalence et l'intégration d'un stylet MSI Nano Pen qui se range directement dans le châssis, une idée maligne pour les créatifs. MSI a déjà communiqué un prix de 1399$ pour le Prestige 14 Flip AI+ aux États-Unis, un tarif qui s'annonce très compétitif face à la concurrence, en attendant sa confirmation pour le marché européen.

Le gaming est-il toujours la priorité de MSI ?

Historiquement, MSI est un géant du PC de jeu, et la marque le prouve une nouvelle fois en simplifiant sa gamme pour plus de clarté tout en poussant la puissance à son paroxysme. Annoncé durant le CES 2026, le nouveau Raider 16 Max HX est présenté comme l'ordinateur le plus puissant jamais créé par la marque. Il est conçu pour les joueurs qui refusent le moindre compromis.

Sous son capot au design affirmé, on retrouve un processeur Intel Core Ultra 9 de dernière génération et surtout une carte graphique Nvidia GeForce RTX 5090. La technologie OverBoost Ultra permet de pousser l'enveloppe thermique combinée jusqu'à 300W, une puissance qui exige un système de refroidissement massif, le Cooler Boost Trinity, doté de trois ventilateurs. L'esthétique, avec sa barre LED personnalisable, est tout sauf discrète.

Comment allier finesse et performance pour les joueurs ?

Pour les joueurs qui recherchent plus de sobriété sans sacrifier la puissance, MSI propose une alternative de choix : le Stealth 16 AI+. Ces ordinateurs portables de jeu misent sur un équilibre parfait entre performances et portabilité. Le châssis ne pèse que 1,9 kg pour une épaisseur de 19,9 mm, des mensurations remarquables pour une machine de cette catégorie, la rendant facile à transporter au quotidien.

Malgré sa finesse, la fiche technique est impressionnante : un écran OLED QHD+ à 240 Hz, un processeur Intel Core Ultra 300H et une carte graphique pouvant aller jusqu'à la GeForce RTX 5090. C'est la solution idéale pour ceux qui veulent une machine de guerre capable de se glisser dans un sac à dos. Pour le moment, MSI n'a communiqué aucun prix pour ses nouvelles machines gaming, le marché des composants étant particulièrement volatil.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel est le poids exact du nouveau MSI Prestige 13 AI+ ?

Le MSI Prestige 13 AI+ pèse précisément 899 grammes, ce qui en fait l'un des ordinateurs portables les plus légers de sa catégorie sur le marché actuel, surpassant même des références comme le MacBook Air ou le Zenbook d'Asus.

Les nouveaux PC gaming de MSI sont-ils équipés des dernières cartes graphiques ?

Oui, les modèles phares comme le Raider 16 Max HX et le Stealth 16 AI+ peuvent être équipés des toutes dernières et plus puissantes cartes graphiques Nvidia, jusqu'à la GeForce RTX 5090.

Une date de sortie a-t-elle été annoncée pour ces nouveaux modèles ?

MSI n'a pas encore communiqué de date de sortie précise pour l'ensemble de ces nouvelles gammes, mais a indiqué qu'elles seraient disponibles dans les prochaines semaines suivant leur présentation au CES 2026.