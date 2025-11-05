Donald Trump a utilisé son réseau social, Truth Social, pour officialiser sa décision de nommer à nouveau le milliardaire et astronaute privé Jared Isaacman au poste d'administrateur de la Nasa .

" La passion de Jared pour l'espace, son expérience d'astronaute et son engagement à repousser les limites de l'exploration, à percer les mystères de l'Univers et à faire progresser la nouvelle économie spatiale font de lui la personne idéale pour mener la Nasa vers une nouvelle ère audacieuse ", a écrit le président des États-Unis, tout en remerciant Sean Duffy pour son travail en tant qu'administrateur par intérim de la Nasa.

Jared Isaacman, fondateur de Shift4 et commandant de deux missions privées SpaceX, dont la première sortie extravéhiculaire privée sur Polaris Dawn, s'est dit honoré de cette opportunité.

Pourquoi la première nomination avait-elle été annulée ?

Donald Trump avait nommé une première fois Jared Isaacman en décembre 2024, avant de retirer cette nomination fin mai, ce qui avait largement surpris le secteur spatial.

À l'époque, Donald Trump avait fait allusion aux dons passés de ce proche d'Elon Musk à des candidats démocrates. Le divorce entre Donald Trump et Elon Musk a toutefois aussi pu jouer, avec en filigrane une lutte d'influence intense à Washington.

Depuis, les tensions entre Donald Trump et Elon Musk semblent s'être apaisées, même si Elon Musk a été très critique à l'encontre de Sean Duffy, qui est le ministre des Transports des États-Unis. Ce dernier a pointé du doigt les retards de SpaceX pour la Lune avec Starship.

Une nomination qui reste à confirmer par le Sénat

La nomination n'est pas encore définitive. Jared Isaacman doit à nouveau passer par le processus de confirmation du Sénat américain. Et cela dans un contexte de shutdown aux États-Unis, c'est-à-dire une absence d'accord sur le budget au Sénat.