Grosse frayeur pour la NASA. Sa mission à 1,4 milliard de dollars, la sonde Psyche, était en silence radio depuis le 1er avril. Ses moteurs à plasma, qui la propulsent vers un astéroïde métallique unique en son genre, s'étaient brusquement éteints. Mais le pire a été évité. L'agence spatiale américaine vient de confirmer que la sonde a repris sa route. Une solution de secours, prévue dès la conception, a parfaitement fonctionné.

Que s'est-il passé à bord de la sonde Psyché ?

Le 1er avril, les systèmes de la sonde Psyche ont détecté une baisse de pression anormale. Le circuit qui alimente ses quatre propulseurs en carburant (du gaz xénon) semblait défaillant. Par mesure de sécurité, l'ordinateur de bord a automatiquement mis les moteurs en veille. La cause la plus probable, selon les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, est une valve qui aurait mal fonctionné sur la ligne d'alimentation principale. La mission était à l'arrêt, à des millions de kilomètres de la Terre.

Comment les ingénieurs de la NASA ont-ils sauvé la mission ?

Heureusement, les ingénieurs qui ont conçu la sonde chez Maxar et au JPL avaient tout prévu. La sonde est équipée d'un système de secours, une deuxième ligne d'alimentation en carburant parfaitement identique à la première. Fin mai, les contrôleurs au sol ont envoyé la commande pour basculer sur ce circuit de backup. Les tests ont été concluants. Le 16 juin, la sonde a redémarré ses quatre moteurs à pleine puissance. La mission est sauvée, une démonstration de l'importance de la redondance dans les missions spatiales lointaines.

Pourquoi ce contretemps n'a-t-il pas retardé la mission ?

Grâce à la nature de sa propulsion. Contrairement aux fusées chimiques classiques qui effectuent de courtes et puissantes poussées à des moments très précis, la sonde Psyche utilise une propulsion électrique à plasma. La poussée est très faible (l'équivalent du poids d'une feuille de papier), mais elle est continue sur des mois, voire des années. Le calendrier de la mission est donc très flexible. L'arrêt de deux mois et demi sera simplement compensé par une durée de poussée plus longue. Le rendez-vous crucial avec la planète Mars en mai 2026, où la sonde doit utiliser la gravité de la planète pour se propulser plus loin, est donc maintenu.

Dans les détails



Quel est l'objectif de la mission Psyche ?

La sonde Psyche est en route vers un astéroïde du même nom, situé entre Mars et Jupiter. C'est le premier astéroïde de type M (métallique) que nous allons visiter. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir du noyau de fer et de nickel d'une ancienne planète qui a perdu ses couches externes. L'étudier, c'est comme faire un voyage au centre d'une planète, sans avoir à creuser.

Qu'est-ce qu'un propulseur à plasma ?

C'est un type de moteur ionique. Il utilise l'électricité, fournie par les grands panneaux solaires de la sonde, pour ioniser un gaz (ici, du xénon). Ces ions sont ensuite accélérés par un champ électromagnétique et expulsés à très grande vitesse, ce qui crée une légère poussée. C'est une méthode de propulsion très lente au démarrage, mais extrêmement efficace sur de longues distances dans le vide spatial.

Tout risque est-il écarté pour la suite de la mission ?

Pas totalement. Il subsiste une petite inquiétude : que le problème de valve qui a touché le circuit principal se reproduise un jour sur le circuit de secours, qui est identique. L'équipe de la NASA a indiqué qu'elle travaillait de manière "proactive" pour surveiller cette éventualité et s'y préparer.