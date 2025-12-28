Un rapport du panel de sécurité indépendant de la NASA vient de jeter un froid. Il cible directement la gestion par l'agence des défaillances techniques graves survenues sur la capsule Starliner de Boeing l'an dernier.

La critique principale porte sur la décision de ne pas avoir officiellement déclaré l'événement comme une "erreur" ou un "quasi-accident", une étape qui aurait déclenché des protocoles d'enquête beaucoup plus stricts et, surtout, indépendants.

Pourquoi la gestion de l'incident Starliner est-elle critiquée ?

Au cœur du problème se trouve une omission cruciale. En ne déclenchant pas le statut officiel de "mésaventure" ou de "quasi-accident à haute visibilité", la NASA a contourné ses propres meilleures pratiques. Selon Susan Helms, présidente du panel, cette déclaration est une procédure standard qui garantit le lancement immédiat d'une investigation détachée des équipes directement impliquées dans l'incident.

Mark Sirangelo, un autre membre du panel, a souligné que cette formalité permet de constituer une équipe d'investigation bien plus rapidement, rendant les conclusions plus efficaces et rapides pour tout le monde. L'absence de cette déclaration a, au contraire, engendré une confusion interne notable au sein de l'agence, nuisant à la clarté et à la sécurité des opérations.

Quelle a été la communication de la NASA et de Boeing durant la crise ?

Pendant des semaines, la communication officielle a semblé minimiser la gravité de la situation. Steve Stich, alors directeur du programme des vols commerciaux habités de la NASA, affirmait que le plan restait de retourner les astronautes à bord du Starliner. Parallèlement, Mark Nappi de Boeing tendait à sous-estimer l'ampleur des problèmes de propulseurs lors des conférences de presse. Cette posture a créé ce qu'un expert du panel a appelé une "différence philosophique fondamentale" dans l'approche du risque.

Plutôt que de considérer le Starliner comme inapte au retour jusqu'à preuve du contraire ("no-go for return"), l'approche perçue était de "travailler à prouver qu'il est sûr". Cette "ambiguïté persistante", selon les termes du rapport, a pesé sur les équipes techniques et managériales tout au long de l'été, affectant le moral et l'efficacité des équipes qui travaillaient sans une direction claire sur la finalité de leurs tests.

Quelles sont les conséquences concrètes et les recommandations ?

Après des mois d'enquête et d'analyses, la NASA a été incapable de garantir que les problèmes de propulseurs ne se reproduiraient pas lors de la rentrée atmosphérique. La décision a donc été prise en août 2024 de faire revenir la capsule sans ses astronautes. Le Starliner a atterri à vide au Nouveau-Mexique, et la conséquence directe est que son prochain vol sera sans équipage, transportant uniquement du fret vers l'ISS.

Face à ce constat, la recommandation du panel est sans appel. Il est exigé que la NASA révise ses critères et processus pour s'assurer que le langage soit "sans ambiguïté". Toute anomalie en vol impliquant du personnel et ayant un impact sur la sécurité de l'équipage ou du vaisseau devra obligatoirement déclencher une déclaration officielle de mésaventure ou de quasi-accident.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle a été la principale erreur de la NASA selon le panel ?

La principale erreur a été de ne pas déclarer officiellement la série de défaillances des propulseurs comme une "mésaventure". Cette décision a empêché le déclenchement d'une enquête formelle et indépendante, créant une ambiguïté sur la marche à suivre et la gestion du risque.

Les astronautes sont-ils rentrés à bord du Starliner ?

Non. Le risque a été jugé trop élevé par la NASA après des mois d'analyses infructueuses pour garantir la fiabilité des propulseurs. La capsule Starliner est revenue sur Terre sans équipage, et les astronautes ont utilisé un autre moyen de transport pour leur retour.

Quel est l'avenir immédiat du programme Starliner ?

À la suite de cet incident majeur et des incertitudes techniques qui demeurent, le prochain vol de la capsule Starliner sera une mission de fret. Il transportera uniquement du matériel vers la Station Spatiale Internationale, le programme de vols habités étant de fait suspendu jusqu'à nouvel ordre.