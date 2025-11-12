C'est devenu une habitude : Netflix appuie à nouveau sur le bouton "augmentation" en Belgique. Annoncée ce lundi, cette hausse est la seconde de l'année 2025, après celle de mai.

La justification ? Toujours la même, martelée par un porte-parole : "on ajoute de la valeur, donc on vous demande de payer plus". En clair, le catalogue s'étoffe, la facture aussi.

Quels sont concrètement les nouveaux tarifs ?

Dans le détail, ça commence à faire beaucoup... L'abonnement Basique (un seul écran, pas de HD), le moins cher, prend 1 euro et grimpe à 10,99 euros par mois.

Pour les formules plus populaires, l'addition est plus salée. Le forfait Standard (multi-écrans, HD) passe de 14,99€ à 16,99 euros. Le Premium (4K, son spatial) s'envole lui à 21,99 euros. Soit 2 euros de plus d'un coup.

Le partage de compte est-il aussi touché ?

Absolument. Netflix continue de serrer la vis sur le partage de compte hors foyer. Le prix pour ajouter un "membre supplémentaire" (celui qui ne vit pas sous votre toit) augmente aussi.

Il faudra débourser 1 euro de plus, portant le coût de cette option à 4,99 euros par mois. Une hausse qui s'ajoute, bien sûr, au prix de l'abonnement principal.

Pourquoi cette hausse si rapprochée ?

L'explication officielle de Netflix ne change pas : c'est le prix de l'investissement. Pour justifier la facture, la plateforme met en avant la diversification de son offre. On ne paie plus seulement pour des films et des séries.

Le service inclut maintenant des jeux mobiles, des podcasts vidéo et une flopée d'émissions de téléréalité. Ces hausses, déjà vues à l'international, arrivent simplement à leur tour en Belgique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand cette hausse de prix Netflix prend-elle effet ?

C'est immédiat pour les nouveaux abonnés. Si vous êtes déjà client, le nouveau tarif s'appliquera sur votre prochaine période de facturation. Surveillez vos mails, Netflix va vous prévenir.

Les différentes formules (Basic, Standard, Premium) changent-elles ?

Non, seul le prix bouge. Les caractéristiques techniques restent identiques. Le Basic est toujours limité à un écran, tandis que le Standard et le Premium gardent leurs avantages (multi-écrans, meilleure qualité d'image et de son).