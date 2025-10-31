Confronté à une concurrence féroce, le géant du streaming passe à l'offensive pour booster l'engagement de ses abonnés. Elizabeth Stone, la directrice technique, a profité de la conférence TechCrunch Disrupt pour détailler un arsenal de nouvelles fonctionnalités : vote en direct, jeux de salon et même un fil vidéo vertical pour mobile.

Qu'est-ce que le vote en temps réel ?

C'est l'innovation la plus concrète prévue par le géant du streaming. Netflix veut que vous influenciez le direct. Après des tests réussis sur "Dinner Time Live with David Chang", la fonction sera déployée à grande échelle en 2026 avec le reboot du télé-crochet "Star Search".





Assis chez vous, vous pourrez voter depuis votre TV ou votre mobile pour sauver ou éliminer un candidat. "Vous pourrez sentir que vous faites partie de l'histoire, influencer l'intrigue", a expliqué Stone. Attention : si vous regardez en différé, vous manquerez la fenêtre de vote.

Netflix cible aussi les jeux de société

Stone a annoncé des "living room party games" (jeux de salon) pour fin 2025. L'idée est de copier l'ambiance des jeux Jackbox. Le premier exemple donné est Boggle. Le jeu s'affichera sur la TV et les participants utiliseront leur téléphone comme manette.





C'est une autre façon de créer du contenu "dans l'instant" et de l'engagement local, en plus des jeux cloud déjà en développement.

Un fil TikTok dédié

C'était inévitable. Netflix veut aussi capter votre attention "snackable" (facile à consommer). La CTO a confirmé qu'un "fil vidéo vertical" est en test sur les appareils mobiles. L'idée est de "rencontrer les consommateurs là où ils sont". Ce fil pourrait inclure des clips d'originaux Netflix, mais aussi du contenu généré par les utilisateurs (via la fonction "Moments").



Stone insiste : il ne s'agit pas de "copier TikTok", mais de se concentrer sur ce qui a de la valeur pour les membres, comme l'intégration de podcasts vidéo Spotify.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelles sont les autres nouveautés ?

Netflix va aussi relooker sa page d'accueil avec des "expériences immersives" (animations, effets spéciaux) pour ses collections. Une collection Halloween est la première, suivie d'une pour Noël et d'une sur "Bridgerton". Les profils "Enfants" sont aussi simplifiés.

Le vote en direct a-t-il déjà été testé ?

Oui. Netflix a testé des sondages interactifs sur "Too Hot to Handle" et "Love Is Blind". Le test sur "Dinner Time Live" (où le public votait entre thon et grilled cheese) a montré un fort engagement, motivant ce déploiement plus large.

Quand ces fonctions seront-elles disponibles ?

Le déploiement est progressif. Les nouveaux profils Enfants arrivent maintenant. Les jeux de salon arrivent fin 2025. Le vote en direct sera la star de "Star Search" en 2026. Le fil vertical est en test et sera déployé en 2026.