C'est un sacré revers pour l'armée d'avocats de Nintendo. Dans la bataille juridique qui oppose le géant de Kyoto à Pocketpair, le studio derrière le phénomène Palworld, l'Office Japonais des Brevets (JPO) vient de donner un avantage inattendu au "Pokémon-like". L'une des demandes de brevet de Nintendo, cruciale dans son attaque, a été rejetée pour "absence de caractère inventif".

Qu'est-ce que Nintendo essayait de breveter ?

Nintendo tentait de faire valider un brevet (n°2024-031879) lié à ses mécaniques de capture de monstres, notamment le système de lancer un objet sur un personnage pour le capturer, comme vu dans les jeux Pokémon Let’s Go.

Ce brevet est directement lié à la plainte déposée en septembre 2024 contre Pocketpair, accusé de copier les mécaniques de Pokémon dans Palworld. Nintendo espérait ainsi prouver sa propriété intellectuelle sur ce gameplay.

Pourquoi l'Office des brevets a-t-il rejeté la demande ?

La décision du JPO est cinglante. L'examinateur a statué que l'invention "pouvait être aisément conçue" par un professionnel du domaine, car elle n'a rien d'innovant. L'office cite de nombreux "arts antérieurs" (des jeux sortis avant) qui utilisaient déjà des mécaniques similaires.





La liste inclut ARK: Survival Evolved, Monster Hunter 4 (pour les objets anesthésiants), et même Pokémon GO lui-même. C'est une victoire pour Pocketpair, qui avait justement fourni ces jeux comme preuves.

Quelles sont les conséquences pour le procès Nintendo vs Palworld ?

Ce rejet n'annule pas le procès en cours, mais il fragilise énormément la position de Nintendo. L'argument principal de la firme reposait sur le caractère unique de ses mécaniques de jeu. Le JPO venant de dire le contraire, la défense de Pocketpair s'en trouve renforcée.



Nintendo a 60 jours pour faire appel ou amender sa demande, mais c'est un obstacle juridique majeur. Pendant ce temps, Palworld, qui a dépassé les 32 millions de joueurs, continue son expansion et prépare même des spin-offs.

Foire Aux Questions (FAQ)

La décision du JPO est-elle définitive ?

Non, c'est un rejet provisoire. Nintendo a 60 jours pour fournir de nouveaux arguments, modifier sa demande, ou faire appel. Le processus pourrait durer jusqu'en 2026.

Quels jeux ont été cités pour justifier le rejet ?

Le JPO a estimé que les mécaniques existaient déjà dans ARK: Survival Evolved, Monster Hunter 4, Craftopia (un autre jeu de Pocketpair), et même Pokémon GO.

Palworld est-il désormais à l'abri des poursuites ?

Non, le procès principal continue. Cependant, cet argument clé de Nintendo étant affaibli, les chances de Pocketpair de l'emporter sont bien meilleures.