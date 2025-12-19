Le format physique sur la nouvelle console de Nintendo est un sujet brûlant, largement dominé par le débat sur les Game-Key Cards. Face au coût jugé excessif des cartouches de 64 Go, de nombreux studios se sont tournés vers cette solution hybride, laissant les collectionneurs et les défenseurs de la préservation sur leur faim.

Mais la situation pourrait bien évoluer, car des informations persistantes, relayées par des sources spécialisées, indiquent que Nintendo travaillerait activement sur une nouvelle offre de supports.

Pourquoi de nouvelles capacités de stockage sont-elles nécessaires ?

Le principal obstacle pour de nombreux studios réside dans le coût des supports physiques proposés par Nintendo pour sa Nintendo Switch 2. L'offre actuelle, limitée à 64 Go, est souvent surdimensionnée et trop onéreuse pour des jeux de taille modeste. Selon des informations concordantes des communautés Physical Paradise et Does It Play, Nintendo préparerait donc des alternatives de 16 et 32 Go. La production de ces nouvelles cartes de jeu serait même déjà lancée.

Heard big rumors for physical Switch 2 games. Sounds like new card sizes (16 GB & 32 GB) might finally be on the menu. Certainly not this year, and it remains to be seen if/how it will affect prices, margins and the willingness from publishers to release games properly. pic.twitter.com/z8JkbsMIqW — Does it play? (@DoesItPlay1) December 17, 2025

Cette nouvelle gamme de supports physiques offrirait ainsi une bouffée d'oxygène à de nombreux éditeurs, notamment les indépendants, pour qui une sortie physique complète est aujourd'hui un véritable casse-tête financier. Proposer des jeux complets sur un support physique deviendrait plus accessible, réduisant mécaniquement le recours aux Game-Key Cards.

Cette solution résoudrait-elle tous les problèmes ?

L'introduction de ces nouveaux formats ne serait cependant pas une solution miracle. Un employé d'Ubisoft avait par exemple expliqué que le choix d'une Game-Key Card pour Star Wars Outlaws n'était pas lié au coût, mais à une question de performances techniques que les supports actuels ne permettaient pas d'atteindre. La question du coût reste cependant centrale, même pour des cartouches de plus petite taille.

We know many of you would love to have R-Type Dimensions III on a full physical cartridge, especially for the Special or Collector’s Edition, and we truly appreciate that passion.



Unfortunately, because all Nintendo Switch 2 units of a product line must use the same physical… pic.twitter.com/d4jnnCF9Km — ININ Games (@ININ_Games) December 17, 2025

En effet, des sources comme @Nintendeal soulignent que l'augmentation des prix des matériaux et la pénurie persistante de puces et de composants électroniques maintiendraient les coûts de production à un niveau élevé. Ainsi, même si ces nouvelles options deviennent disponibles, leur impact sur le prix final pour les développeurs pourrait être limité, et les Game-Key Cards, bien moins onéreuses à produire, ne devraient pas disparaître du jour au lendemain.

Comment réagissent les studios face à ce dilemme ?

Le cas d'ININ Games illustre parfaitement la situation actuelle. L'éditeur a confirmé que son jeu R-Type Dimensions III sortirait bien sur Switch 2, mais sous la forme d'une Game-Key Cards. Cette décision a été prise pour des raisons purement économiques : une version sur cartouche traditionnelle aurait fait grimper les coûts de fabrication et entraîné une augmentation du prix public d'au moins 15 euros.

Le studio se montre toutefois à l'écoute de sa communauté et affirme continuer à explorer des solutions alternatives, notamment pour ses éditions spéciales et collector. Cette situation met en lumière la tension permanente entre la viabilité économique pour les éditeurs et les attentes légitimes des joueurs qui souhaitent posséder leurs jeux dans un format physique complet et durable. Pour l'heure, Nintendo n'a fait aucune annonce officielle et ces rumeurs sont à prendre avec prudence.

Foire Aux Questions (FAQ)

Nintendo a-t-il confirmé l'arrivée de ces nouvelles cartouches ?

Non, à ce jour, Nintendo n'a fait aucune annonce officielle concernant l'introduction de cartouches de 16 ou 32 Go pour la Switch 2. Toutes les informations actuelles proviennent de rumeurs et de sources non officielles, bien que jugées fiables par les communautés spécialisées.

Les jeux seront-ils moins chers avec ces nouvelles cartouches ?

Pas nécessairement. Bien que ces cartouches de plus petite capacité soient conçues pour être moins chères à produire que celles de 64 Go, la hausse globale des coûts des matériaux et la pénurie de composants pourraient limiter la baisse de prix pour les éditeurs. L'impact sur le prix de vente final pour le consommateur reste donc incertain.