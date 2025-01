Après des mois de spéculations et de confirmations implicites, le groupe Nintendo a finalement dévoilé le design de la nouvelle console Switch 2 qui doit prendre le relais de sa console de jeu phare depuis 8 ans.

La Switch a profité de l'effet pandémie pour connaître une belle carrière mais les ventes s'affaiblissent sensiblement malgré le lancement d'évolutions légères, l'une des plus marquantes apportant un affichage OLED, surtout depuis que la firme a confirmé l'arrivée prochaine d'une nouvelle évolution.

La Switch 2 était donc attendue de pied ferme par les joueurs comme par les investisseurs, pressés de voir Nintendo annoncer une console qui assurerait une nouvelle phase de croissance des revenus.

Le groupe nippon a toutefois fait le choix d'une pré-annonce en ce mois de janvier pour confirmer l'existence et le design de sa nouvelle console tout en réservant les détails pour une présentation plus complète au mois d'avril.

Une première présentation qui tombe à plat

La courte vidéo montre une console modifiée à la marge et reprenant l'essentiel des fonctionnalités existantes de la Switch originale, à commencer par le design hybride entre console portable et console de salon et toujours avec les manettes Joy-con détachables.

Nintendo a joué sur les détails comme la béquille, l'écran plus grand, les manettes plus imposantes ou le second port USB-C sur la tranche supérieure pour ne pas être gêné par le câble pendant la charge mais tout semble malgré tout très proche de la console lancée il y a presque une décennie.

Le fait de ne pas dévoiler les caractéristiques est une stratégie risquée, ce qui s'est manifesté dans une chute du cours en Bourse de Nintendo de 7% après la diffusion de la vidéo. Outre l'absence de la fiche technique, l'incertitude sur la fenêtre de commercialisation inquiète les investisseurs.

Ce qui est sûr, c'est que la nouvelle console sera disponible durant le prochain exercice fiscal (l'actuel se terminant au 31 mars) mais peut-être à distance de la présentation d'avril, un lancement sur juin ou juillet étant pour le moment pressenti.

Les multiples fuites des dernières semaines avaient déjà dévoilé l'essentiel des informations et la vidéo de Nintendo n'a fait que confirmer ces données jusque-là officieuses, sans apporter beaucoup d'inédit (à quoi sert le nouveau bouton sur le Joy-con droit ?), ce qui a pu casser l'effet de surprise.

Les caractéristiques restent mystérieuses

Il faut donc espérer que la présentation d'avril sera plus croustillante, sachant que ses performances seront scrutées à la loupe. Nintendo n'est pas attendu sur des performances renversantes mais une amélioration de l'existant.

Le catalogue de jeux accompagnant le lancement sera aussi un point important à considérer. La vidéo a mis en avant une nouvelle version de Mario Kart qui pourrait accompagner la sortie de la Switch 2 et l'on peut penser que les grandes franchises de Nintendo seront convoquées dans les mois qui suivront.

La console pourra également compter sur sa rétrocompatibilité au moins partielle avec les jeux Switch, ce qui permettra de ne pas se couper de la base des possesseurs de la console originale et de disposer d'un catalogue conséquent dès le lancement, même s'il n'utilisera pas forcément les technologies avancées de la Switch 2, censée embarquer une puce Tegra 239 de Nvidia avec support de l'upscaling DLSS améliorant rendu graphique et framerate.