La console de jeu Switch continue d'attirer du monde malgré son âge vénérable, grâce à des franchises et des jeux qui lui permettent de faire durer le plaisir et à l'aide de déclinaisons comme la Switch Lite et plus récemment la Switch OLED.

De fait, les rumeurs sont désormais régulières concernant une évolution plus sérieuse et censée correspondre à une Switch 2 qui remettrait les caractéristiques de la console à jour.

Le groupe Nintendo les a toujours réfutées ou a gardé le silence jusqu'à maintenant mais il devrait finalement lever le voile prochainement sur ses projets. La firme a confirmé qu'elle fera une annonce concernant une nouvelle console Switch durant la présentation des résultats financiers de son exercice fiscal en cours qui se terminera fin mars 2025.

Pas encore de détails précis

Nintendo ne dit encore rien des caractéristiques et de la stratégie prévue pour la sortie de la nouvelle console mais le calendrier se précise donc bien plutôt sur l'an prochain plutôt qu'à fin 2024 comme l'espéraient certaines fuites.

Si le groupe nippon reste discret, c'est aussi pour maintenir les ventes de l'actuelle Switch jusque là. La prévision pour l'année fiscale en cours reste de parvenir à écouler encore 13,5 millions de consoles, contre 15,7 millions sur l'exercice précédent.

Côté jeux aussi, il faudra résister et exploiter les franchises à bon escient pour faire durer la magie. Mario et son frère Luigi devraient donc être invoqués pour maintenir les ventes de jeux vidéo.

Une console un peu plus puissante toujours en format hybride

La rumeur veut toujours que la nouvelle console Switch exploite un processeur plus puissant et se dote d'un affichage légèrement plus grand, de 8 pouces de diagonale, mais qui reviendrait à une dalle LCD.

Elle conserverait son format hybride, à la fois console portable et console de salon grâce à un dock, et les manettes Joy Con seraient repensées dans la nouvelle version.

La confirmation d'une nouvelle console Switch directement par Nintendo, même sans aucun autre détail, ravit les investisseurs, ce qui a fait grimper le cours en Bourse de 2,4% dans la foulée.