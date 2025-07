La nouvelle console de jeu de Nintendo, la Switch 2, connaît un succès phénoménal depuis son lancement le 5 juin 2025. Un mois après sa sortie, elle demeure introuvable dans de nombreux magasins, témoignant d'une demande colossale à l'échelle mondiale. Vendue à un rythme record, deux fois plus vite que l'originale lors de ses premiers jours, la Switch 2 pourrait cependant rester difficile à acheter jusqu'au printemps prochain, soit mi-2026, selon l'avis unanime des analystes. Cette situation, frustrante pour les acheteurs, garantit paradoxalement des ventes impressionnantes pour le géant japonais.

Pourquoi la Nintendo Switch 2 est-elle si difficile à trouver ?

La rareté de la Switch 2 est un problème bien réel, surtout au Japon. La boutique en ligne officielle de Nintendo a dû recourir à une cinquième loterie pour les ventes, signe d'une demande qui dépasse largement l'offre. Sur les réseaux sociaux, un sentiment de résignation s'installe chez les acheteurs potentiels, beaucoup se plaignant de ne jamais être tirés au sort, quelle que soit leur persévérance. Certains grands détaillants japonais, comme Yodobashi Camera, ont bien tenté des ventes "premier arrivé, premier servi", mais souvent sous des conditions strictes, comme la possession d'une carte de crédit du magasin. Nintendo vise à vendre 15 millions d'unités entre le lancement (5 juin) et la fin de l'année fiscale 2025, un chiffre jugé "conservateur" par les analystes. Hideki Yasuda de Toyo Securities et Zhai Yijia d'UBS Securities prévoient plutôt des ventes de 18 à 20 millions d'unités pour cette période, soit une augmentation de 20 à 30 % par rapport à la première Switch. Ce sont les contraintes de production qui semblent être le principal coupable de cette pénurie.

Un succès initial dopé par un effet de rattrapage ?

La Switch 2 a écoulé 3,5 millions d'unités mondialement en seulement quatre jours, doublant ainsi le score de l'originale. Mais les avis divergent quant à la pérennité de cet élan. Zhai Yijia (UBS) tempère cet enthousiasme : "Les ventes initiales sont plus élevées que celles de la Switch et de la PlayStation 5, mais cela ne doit pas être vu comme une simple augmentation de la demande." Il rappelle que ces consoles ont souffert de pénuries de semi-conducteurs à leur sortie, ce qui avait artificiellement limité leur production et, de facto, leur offre. L'analyste d'UBS perçoit une forte demande de la part des utilisateurs de la Switch originale souhaitant passer à la version supérieure, mais doute que cet élan dure au-delà de la phase initiale. Il estime qu'il sera difficile de surpasser les ventes cumulées de la Switch (environ 150 millions d'unités en mars 2025). Pour lui, le succès initial est davantage un effet de rattrapage.

La Switch 2 : un futur "leader" malgré les doutes et la géopolitique ?

Malgré les doutes de certains, Hideki Yasuda (Toyo Securities) se montre plus optimiste, jugeant la Switch 2 "extrêmement populaire par rapport aux consoles précédentes". Selon lui, les consoles qui démarrent fort tendent à maintenir une demande élevée sur le long terme. DFC Intelligence, une firme de recherche américaine, prédit même que d'ici fin 2029, la Switch 2 aura dépassé les 100 millions d'unités vendues, s'imposant "largement comme le système de console leader". Cependant, des facteurs extérieurs pourraient influencer ces projections. La politique tarifaire du président américain Donald Trump, notamment, pèse sur les ventes mondiales. Nintendo a basé ses prévisions de bénéfices pour l'année fiscale se terminant en mars 2026 sur l'hypothèse de tarifs de 10 % sur les marchandises provenant de ses bases de fabrication (Vietnam, Cambodge). Si Trump impose des tarifs de 20 % (comme il l'a évoqué pour le Vietnam), Nintendo pourrait devoir ajuster les prix de la Switch 2 (actuellement à 450 $ aux États-Unis), ce qui impacterait la demande. La géopolitique s'invite donc dans le monde du gaming, et la patience des joueurs sera mise à rude épreuve jusqu'au printemps prochain, au moins, pour pouvoir acheter la console plus facilement.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand la Nintendo Switch 2 est-elle sortie ?

La Nintendo Switch 2 est sortie le 5 juin de l'année en cours (2025). Malgré un lancement réussi avec 3,5 millions d'unités vendues en quatre jours, elle est restée difficile à trouver dans les magasins un mois après.

Combien d'unités de Switch 2 Nintendo espère-t-il vendre cette année fiscale ?

Nintendo vise à vendre 15 millions d'unités de la Switch 2 au cours des 10 mois suivant son lancement (jusqu'à la fin de l'année fiscale 2025). Toutefois, les analystes sont plus optimistes, prévoyant entre 18 et 20 millions d'unités vendues pour cette période.

Les pénuries de la Switch 2 sont-elles liées aux pénuries de puces précédentes ?

Oui, en partie. Bien que la demande soit très élevée, certains analystes estiment que les chiffres de ventes initiales, bien que supérieurs à la PS5 et la Switch originale, sont aussi un effet de rattrapage. Ces consoles avaient, elles, souffert de pénuries de semi-conducteurs limitant leur production à leur sortie, ce qui n'est pas le cas pour la Switch 2 de la même manière.