Le marché des semi-conducteurs est lui aussi bouleversé par la progression rapide des besoins en intelligence artificielle, donnant l'ascendant aux entreprises qui ont su prendre la tendance à temps.

En 2018, Samsung créait la surprise en détrônant Intel à la tête du marché des semi-conducteurs (en revenus) après 24 années de domination sans partage mais depuis l'IA constitue un puissant moteur de croissance pour d'autres entreprises.

Le cabinet d'études Gartner a révisé ses chiffres depuis le début de l'année et estime désormais que le secteur des semi-conducteurs a connu une progression de 21% en 2024, représentant un marché de 656 milliards de dollars.

L'IA pousse Nvidia au sommet

Et alors qu'il voyait toujours Samsung en tête du marché, les nouvelles valeurs placent pour la première fois Nvidia à la tête du segment. Le spécialiste des GPU et des accélérateurs IA a profité d'une croissance explosive (+120% !) qui lui a permis de générer 76,7 milliards de dollars de revenus l'an dernier.

La firme devance Samsung Electronics qui a pourtant aussi connu une solide croissance (65,7 milliards de dollars, +61% sur un an) grâce aux hausses des ventes de composants mémoire...destinés à l'intelligence artificielle et à une remontée des prix de la DRAM et des mémoires de stockage.

Nvidia a profité pour sa part de l'énorme demande pour ses accélérateurs IA présents par dizaines de milliers d'unités dans les centres de données IA des géants du secteur.

Le groupe Intel, toujours affaibli par ses difficultés internes et le virage manqué vers l'IA, glisse en troisième position mondiale avec une croissance quasi-nulle de ses revenus (49,8 milliards de dollars, +0,8%).

Pat Gelsinger, ex-CEO d'Intel, a beau affirmer régulièrement que le succès de Nvidia dans l'IA n'est dû qu'à la chance, la folle croissance du secteur lui assure une phase de croissance qui l'amène au niveau des entreprises dotées des plus grosses capitalisations boursières, certes malmenées actuellement par les frasques de Donald Trump.

Derrière, SK Hynix et Micron profitent aussi de la hausse de la demande en composants mémoire pour l'IA et des hausses de prix, assurant des croissances de 70 à 90% de leurs revenus qui les font grimper rapidement dans le Top 10 mondial.

Les autres acteurs ont connu des croissances plus modestes mais non négligeables, souvent au-delà de 10% : on peut citer Qualcomm (+13%) ou Apple (+13,6%), tandis que Broadcom et AMD voient leurs revenus progresser de 8% environ.

Croissance en 2025 mais incertitude trumpienne

Le cabinet Gartner s'attend en principe à une nouvelle progression générale en 2025, toujours fortement concentrée sur les acteurs les plus puissants du marché de semi-conducteurs, laissant de peu place aux autres.

L'intelligence artificielle et les composants mémoire seront toujours des moteurs de croissance majeurs mais il reste à voir quelles seront les conséquences des agitations économiques provoquées par Donald Trump.

Le jeu des hausses de tarifs douaniers pourrait conduire certains acteurs à réfréner de grands investissements du fait de l'incertitude économique généralisée et des réactions des autres blocs géographiques, entre négociations et ripostes aux mesures américaines.