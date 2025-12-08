Contrairement aux prévisions qui tablaient sur une augmentation progressive en 2026, les géants du secteur comme Dell et Lenovo sont contraints d'accélérer le calendrier.

Une hausse des prix imminente, de l'ordre de 15 à 20 %, est sur le point de frapper le marché. Si vous envisagiez de changer d'équipement, le moment est peut-être bien choisi pour agir avant cette flambée.

Pourquoi cette soudaine flambée des prix ?

Au cœur de cette tempête se trouve une sorte de pénurie organisée. Les fabricants de composants essentiels, comme les barrettes de RAM et les disques de stockage, ont réorienté leur production. Leur nouvelle cible : un marché bien plus lucratif, celui des data centers qui alimentent l'intelligence artificielle. Ces acteurs sont prêts à payer le prix fort pour s'équiper, créant un appel d'air massif.

Face à cette demande explosive, les serveurs dédiés à l'IA deviennent la priorité absolue. Les fabricants de mémoire vive, comme ceux de la DDR5 dont les coûts ont bondi de 70 % à 170 % en un an, privilégient logiquement les clients les plus offrants. Le marché grand public passe au second plan, avec pour conséquence directe une disponibilité réduite et des coûts qui s'envolent.

Quels constructeurs sont concernés et à quel point ?

L'onde de choc se propage à une vitesse éclair. Selon des informations de TrendForce, Dell serait sur le point d'appliquer cette augmentation dès la mi-décembre. Dell en première ligne, donc, qui aurait déjà commencé à prévenir ses clients. Lenovo, qui se voulait rassurant il y a peu grâce à ses stocks, a dû faire machine arrière : le constructeur chinois a notifié ses partenaires que tous ses tarifs actuels expireront le 1er janvier 2026, impactant l'ensemble de ses ordinateurs.

Il s'agit d'un véritable effet domino. HP, par la voix de son P.-D.G. Enrique Lores, a déjà évoqué une seconde moitié d'année 2026 "particulièrement difficile" où les prix pourraient augmenter. On voit mal comment les autres acteurs majeurs comme Apple, ASUS, Acer ou LG pourraient être épargnés. En réalité, tous les constructeurs qui dépendent de cette chaîne d'approvisionnement mondiale sont sous pression.

Quel impact concret pour les consommateurs ?

La conséquence se lira directement dans le portefeuille. Les mémoires (RAM et SSD) représentent déjà entre 10 et 18 % de la facture totale des composants d'un ordinateur portable. Cette part devrait dépasser les 20 % en 2026. Pour le consommateur, cela signifie deux choses : soit payer son appareil plus cher, soit se contenter d'appareils moins performants pour le même budget, avec moins de mémoire vive ou de stockage SSD.

Le problème ne s'arrête pas aux produits neufs. Le marché grand public des composants est lui aussi touché de plein fouet. Les bricoleurs qui espéraient améliorer leur machine existante vont faire face à des tarifs plus élevés et à un choix plus restreint. La situation est telle que la marque Crucial, très populaire auprès des particuliers, s'apprête même à disparaître complètement du marché, réduisant encore les options disponibles.

Foire Aux Questions (FAQ)

Est-ce que seuls les ordinateurs haut de gamme sont touchés ?

Non, l'impact est global et touche toutes les gammes. Des modèles d'entrée de gamme aux machines premium, tous intègrent de la mémoire vive et du stockage SSD. La hausse du coût de ces composants se répercutera donc sur l'ensemble du marché, sans exception.

Cette hausse des prix va-t-elle durer longtemps ?

Les experts s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas d'un phénomène passager. Les analystes évoquent une période de tension sur les prix et l'approvisionnement qui pourrait durer entre 18 et 36 mois, le temps que la production s'ajuste, si elle le peut, à la demande gargantuesque du secteur de l'IA.

Les smartphones et tablettes sont-ils aussi concernés ?

Absolument. Ces appareils utilisent les mêmes types de puces mémoire pour la RAM et le stockage interne. Ils sont donc soumis aux mêmes pressions sur la chaîne d'approvisionnement. Il faut s'attendre à ce que leurs prix augmentent également, ou que les nouvelles générations proposent des configurations de base moins généreuses.