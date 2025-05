Les propriétaires de consoles Nintendo Switch qui s'adonnent à des modifications logicielles ou matérielles non approuvées ont une nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête. Nintendo a mis à jour ses conditions d'utilisation. Ces nouvelles règles officialisent sa capacité à intervenir à distance pour neutraliser les machines qui ne respectent pas son cadre d'utilisation.

Nouvelles conditions d'utilisation : la menace du 'brick' à distance

Le principal changement, issu de la récente actualisation des conditions d'utilisation de la Nintendo Switch, est sans équivoque. Nintendo s'octroie le droit de rendre une console modifiée complètement inutilisable. Dans les grandes lignes, Nintendo évoque plus globalement que tout usage non autorisé d'un produit numérique peut entrainer un blocage du logiciel concerné ou même de la machine toute entière. La firme de Kyoto n'explique pas comment elle envisage orchestrer le blocage en question ni même quel sera le niveau de blocage, l'issue la plus probable pour une console ciblée est de devenir une simple "brique", incapable de lancer des jeux ou de se connecter aux services en ligne.

Cette mesure semble être irréversible, une fois la sanction appliquée par Nintendo. Néanmoins, Nintendo pourrait reconsidérer les sanctions si l'utilisateur apporte la preuve de son innocence, mais les révisions se feraient au cas par cas, et on imagine que Nintendo aura pris soin de bien confirmer la violation de ses conditions d'utilisation avant d'opérer la sanction.

Quelles modifications sont dans le viseur de Nintendo ?

La politique de Nintendo est très large concernant les motifs de cette désactivation. Sont visées toutes les formes de modification non autorisée de la console. Cela inclut l'installation de firmwares custom (CFW), l'utilisation de puces de modification (modchips divers) permettant le lancement de logiciels non officiels, ou encore le piratage de jeux. Mais la menace ne s'arrête pas là : l'utilisation d'émulateurs sur la console ou toute autre activité jugée contraire aux conditions d'utilisation peut également entraîner cette sanction . Aucun "bidouillage" ne semble donc à l'abri.

La stratégie de Nintendo pour protéger son écosystème

Cette mise à jour des conditions d'utilisation s'inscrit dans la stratégie constante de Nintendo pour protéger son écosystème et lutter contre le piratage qui affecte ses ventes de jeux et de consoles. C'est un avertissement très clair et direct : gare à ceux qui seraient tentés de modifier leur Switch. Les conséquences sont désormais réelles et vont au delà du simple blocage de l'accès aux jeux en ligne. Pour les joueurs, cela signifie une prise de risque maximale en cas de non-respect des règles édictées par le constructeur, avec la menace de perdre purement et simplement l'usage de leur machine.

Notons également que l'imminence de la sortie de la Switch 2 ne serait pas étrangère à ces modifications de condition d'utilisation, Nintendo espère ainsi marquer les esprits et dissuader les bidouilleurs qui pourraient s'intéresser un peu trop rapidement à sa nouvelle console.