Nintendo a surpris les joueurs en déployant une nouvelle mise à jour pour sa gamme de consoles Switch. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2025, la version 20.4.0 du firmware est arrivée sur la Switch classique, la Switch Lite, la Switch OLED et la toute nouvelle Switch 2. Si les notes de version officielles mentionnent de simples corrections de bugs, l'analyse des dataminers révèle une tout autre histoire : une offensive silencieuse mais déterminée contre le piratage.

Qu'apporte concrètement le firmware 20.4.0 ?

Comme pour de nombreuses mises à jour passées, le firmware 20.4.0 ne présente pas de nouveautés visibles pour le grand public. Les notes officielles demeurent vagues, faisant état de « progrès dans la stabilité du système » pour une « expérience utilisateur améliorée ». Cependant, les spécialistes ont vite remarqué que les modifications réelles dissimulées touchent à la sécurité de la console. Nintendo continue sa politique de correctifs réguliers qui visent à renforcer l'intégrité de son système d'exploitation.

Pourquoi cette mise à jour est-elle si importante ?

L'analyse des dataminers montre que l'objectif principal de cette mise à jour est de lutter contre le piratage.Tandis que la Nintendo Switch 1 était réputée pour sa facilité de piratage, le fabricant japonais s'efforce d'éviter que sa nouvelle console, la Switch 2, ne subisse le même destin.C'est une stratégie proactive et défensive qui a pour but de prévenir l'installation de logiciels alternatifs et de jeux non autorisés.

Comment Nintendo compte-t-il décourager le piratage ?

Le déploiement du firmware 20.4.0 a bloqué l'installation de firmwares alternatifs. Des comptes spécialisés dans le "modding" de consoles ont déjà mis en garde les utilisateurs contre ces modifications. Nintendo est d'ailleurs de plus en plus déterminé dans sa stratégie de sécurité et se réserve le droit de "bricker" (rendre inutilisable) une console modifiée. Cette approche montre la volonté de Nintendo de protéger son écosystème, ses jeux et les revenus qui en dépendent.

Foire Aux Questions (FAQ)

La mise à jour apporte-t-elle de nouvelles fonctionnalités visibles ?



Non, il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités visibles pour l'utilisateur. Nintendo met l'accent sur l'amélioration de la stabilité du système et les modifications en coulisses, notamment pour contrer le piratage.

Est-ce que cette mise à jour s'applique à toutes les consoles Switch ?



Effectivement, la version 20.4.0 du firmware est installée sur toute la gamme : la Switch standard, la Switch OLED, la Switch Lite ainsi que la Switch 2.

Est-il nécessaire d'installer la mise à jour ?



Pour des raisons de sécurité et de stabilité du système, il est vivement conseillé de procéder à l'installation de la mise à jour. Elle est fréquemment installée automatiquement lorsque la console est en ligne.