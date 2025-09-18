Nothing n'est plus seulement ce constructeur audacieux qui voulait secouer le design un peu morne du marché des smartphones. L'entreprise fondée par Carl Pei, ancien de OnePlus, vient d'officialiser un virage stratégique majeur, propulsé par une nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars menée par Tiger Global.

Désormais valorisée à 1,3 milliard de dollars, la jeune pousse londonienne entre dans le club très fermé des licornes avec une idée en tête : réinventer notre interaction avec la technologie grâce à l'intelligence artificielle.

Quelle est cette vision d'un "OS natif pour l'IA" ?

Le cœur du projet de Nothing n'est plus seulement matériel, mais profondément logiciel. Carl Pei ambitionne de développer un "système d'exploitation d'IA" qui romprait avec le modèle actuel centré sur les applications.

L'idée est de proposer une expérience hyper-personnalisée, où l'intelligence artificielle s'appuie sur le contexte et les données de l'utilisateur pour anticiper ses besoins et automatiser des tâches.

Cet OS ne se limiterait pas aux smartphones, mais s'étendrait à un écosystème bien plus large, incluant écouteurs, montres, lunettes connectées, et même des robots humanoïdes.

Un premier appareil "full IA" est-il prévu pour bientôt ?

Oui, et plus tôt qu'on ne le pense. Nothing a annoncé la sortie d'un premier appareil "natif pour l'IA" dès l'année prochaine. Si la forme de ce produit reste mystérieuse, Carl Pei se montre pragmatique : il estime que le smartphone restera le format dominant pour les 3 à 5 prochaines années.

On peut donc imaginer un téléphone repensé autour de ce nouvel OS, plutôt qu'un gadget radicalement nouveau. C'est une approche prudente, surtout après les échecs cuisants de l'AI Pin de Humane et du RabbitR1, qui ont montré que le marché n'était pas encore prêt pour des appareils dédiés uniquement à l'IA.

Comment cette levée de fonds change-t-elle la donne pour Nothing ?

Ces 200 millions de dollars sont le carburant de cette nouvelle ambition. Ils permettent à la start-up de passer d'un statut de challenger design à celui d'un acteur potentiellement disruptif sur le marché de l'IA.

Les fonds serviront à financer une R&D massive pour développer ce fameux OS et à accélérer son expansion internationale. Nothing se positionne ainsi non seulement face à Apple et Samsung, mais aussi face aux nouveaux géants comme OpenAI, qui prépare également son propre appareil IA avec le designer Jony Ive. La course pour définir la prochaine grande plateforme technologique est officiellement lancée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'une "licorne" dans le monde de la tech ?

Une "licorne" est une start-up non cotée en Bourse dont la valorisation dépasse le milliard de dollars. C'est un seuil symbolique qui témoigne de la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance de l'entreprise. Nothing a atteint ce statut grâce à cette nouvelle levée de fonds de 200 millions de dollars.

Le futur OS de Nothing sera-t-il basé sur Android ?

Nothing n'a pas donné de détails techniques, mais il est très probable que ce nouvel OS s'appuie sur la version open source d'Android (AOSP), comme le fait déjà Nothing OS actuellement. La véritable innovation se situerait dans la surcouche logicielle et l'intégration profonde de l'intelligence artificielle pour créer une expérience utilisateur entièrement nouvelle.

Ce projet a-t-il plus de chances de réussir que l'AI Pin de Humane ?

C'est possible, car l'approche de Nothing semble plus pragmatique. Plutôt que de lancer un tout nouveau type d'appareil qui demande de changer radicalement les habitudes, Nothing prévoit d'intégrer son IA dans des formats déjà familiers, en commençant par le smartphone. En s'appuyant sur sa base d'utilisateurs existante et son image de marque forte, la start-up pourrait réussir là où d'autres, plus abrupts, ont échoué.