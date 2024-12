Changeant ses habitudes, Google a lancé cette année la gamme Pixel 9 avant de proposer la nouvelle évolution de son OS mobile Android. La nouvelle version Android 15 a été proposée en octobre alors que les Pixel 9 étaient déjà disponibles depuis le mois d'août.

Depuis, les autres fabricants se préparent à proposer la dernière version d'Android dans leurs smartphones. Chez le fabricant Nothing, cela prend la forme de la mise à disposition de la surcouche Nothing OS 3.0.

Nouvelles applications, widgets partagés

C'est l'occasion de lancer de nouvelles fonctionnalités comme l'application native de galerie de photo avec recherche avancée et outils d'édition qui permettront d'ajouter des filtres et des annotations.

Nothing introduit également les widgets partagés s'affichant sur l'écran de verrouillage et permettant des interactions entre plusieurs personnes. L'écran de verrouillage lui-même est désormais totalement personnalisable.

Nothing a ajouté ou modifié un certain nombre de nouveaux widgets au sein de Nothing OS 3.0, comme le compte à rebours ou le Smart Drawer pour ranger automatiquement à l'aide de l'IA les applications dans des dossiers.

Nothing Phone (2) et (2a) premiers servis

Des améliorations sont également apportées au niveau des performances pour plus de fluidité, mais aussi de lisibilité au sein de sa surcouche. Nothing mise toujours sur une interface épurée en noir et blanc avec de petites touches de rouge et un design en pointillé.

Nothing OS 3.0 est dès à présent disponible sur les smartphones Nothing Phone (2) et Nothing Phone (2a). La mise à jour des Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2a) Plus est prévue quant à elle pour début 2025.



Et pour ceux qui ne connaîtraient pas ces excellents smartphones, vous pouvez consulter nos tests du Nothing Phone (2a) et Nothing Phone (2a) Plus.