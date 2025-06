On commence avec le Nothing Phone (2a) - 128 Go.

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces, capable d’atteindre une luminosité maximale de 1300 nits. Il propose un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ainsi qu’un affichage de 1,07 milliard de couleurs.

À l’intérieur, on retrouve la puce Dimensity 7200 Pro gravée en 4 nm par TSMC. Dotée de 8 cœurs cadencés jusqu’à 2,8 GHz, elle offre d’excellentes performances en multitâche tout en optimisant la consommation d’énergie.

Le smartphone embarque un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS) et traitement d’image par intelligence artificielle, un ultra-grand angle de 50 MP couvrant 114°, ainsi qu’une caméra frontale de 32 MP. Il prend également en charge l’enregistrement vidéo en 1080p à 60 ips.

Enfin, la charge rapide 45 W permet de faire le plein d’autonomie en seulement 20 minutes, et ses 12 Go de RAM, extensibles jusqu’à 20 Go grâce au RAM Booster, garantissent une fluidité exemplaire dans toutes les situations.

Retrouvez le Nothing Phone (2a) 128 Go en blanc à 188,67 € au lieu de 349 € (prix officiel), soit une remise de 46 % sur Amazon.





