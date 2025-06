À quelques jours de sa présentation officielle le 1er juillet, Nothing vient de révéler un détail technique crucial sur son très attendu Phone (3). Le cœur du smartphone sera une puce Snapdragon 8s Gen 4. C'est un choix assumé et stratégique qui décevra les amateurs de fiches techniques pures, mais qui en dit long sur la philosophie de la jeune marque londonienne : l'expérience avant la puissance brute.

Quel est ce processeur qui fait tant parler ?

Le Nothing Phone (3) sera donc équipé du processeur Snapdragon 8s Gen 4 de Qualcomm. Il s'agit bien d'une puce haut de gamme très performante. Mais c'est un modèle "sub-flagship", c'est-à-dire un cran en dessous du monstre de puissance qu'est le Snapdragon 8 Elite, la puce qui équipe les smartphones les plus chers du marché. Concrètement, il est extrêmement rapide, mais ne dispose pas des tout derniers cœurs "Oryon" de Qualcomm et fait quelques concessions sur la partie graphique.

Pourquoi Nothing n'a-t-il pas choisi la puce la plus puissante ?

C'est un choix délibéré, pas une contrainte. C'est ce qu'a expliqué le fondateur et PDG de la marque, Carl Pei. Pour lui, l'objectif n'est pas de gagner la course aux benchmarks. Il s'agit de proposer une expérience utilisateur globale, fluide et parfaitement optimisée. Dans une interview, il résume parfaitement sa vision : "Si vous cherchez uniquement la puissance ou la photo, d’autres marques font mieux. Si vous voulez une expérience vraiment bien pensée, le Phone (3) est fait pour vous." Plutôt que de viser la puissance maximale et ses contraintes (chauffe, consommation, coût), Nothing préfère un compromis intelligent pour maîtriser l'ensemble de son produit.

Quelles sont les conséquences concrètes de ce choix ?

En pratique, ce choix positionne le Nothing Phone (3) sur un segment de "haut de gamme accessible", aux alentours de 800 euros selon les rumeurs. Il sera privé de quelques fonctionnalités d'ultra-luxe, comme l'enregistrement vidéo en 8K. Surtout, il devra affronter des concurrents féroces, comme le Poco F7 Ultra de Xiaomi, qui pourraient proposer plus de puissance brute pour un prix similaire. Le pari de Nothing est donc de convaincre les acheteurs que la qualité de son logiciel (Nothing OS) et l'harmonie générale de son smartphone valent plus qu'un chiffre sur un test de performance.

Le Nothing Phone (3) sera-t-il quand même un téléphone puissant ?

Oui, le Snapdragon 8s Gen 4 est un processeur extrêmement rapide qui offrira une fluidité parfaite pour la quasi-totalité des usages, y compris les jeux gourmands. Il représentera un gain de performance très net par rapport au Phone (2). La nuance est qu'il n'est pas le "champion du monde" absolu, ce qui est un choix assumé par la marque.

Qui est Carl Pei ?

C'est l'entrepreneur suédo-chinois qui a fondé Nothing en 2020. Il est surtout célèbre pour avoir co-fondé la marque de smartphones OnePlus, connue à ses débuts pour ses "flagship killers", des téléphones qui rivalisaient avec le haut de gamme pour un prix bien plus bas.

Quand pourra-t-on découvrir le Nothing Phone (3) ?

La présentation officielle du Nothing Phone (3) est imminente. Elle aura lieu le 1er juillet 2025 à Londres. C'est à cette date que tous les derniers détails sur son design, ses fonctionnalités et son prix exact seront révélés.