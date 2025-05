Accrochez-vous à vos portefeuilles, car la nouvelle risque de faire l'effet d'une douche écossaise aux amateurs de la marque Nothing ! Carl Pei, le cofondateur au franc-parler, a profité de l'Android Show organisé par Google pour lâcher une bombe : le prix du futur Nothing Phone (3). Et autant vous dire que la pilule s'annonce difficile à avaler, marquant un virage potentiellement serré par rapport à la philosophie d'accessibilité qui avait fait le charme des débuts. Un virage qui n'est pas sans rappeler celui de OnePlus à son époque, le schéma se reproduit donc avec Nothing...

Un prix qui fait grincer des dents : plus de 900 euros !

C'est officiel, ou presque : le Nothing Phone (3) devrait nous coûter un bras, ou du moins, bien plus cher que ses prédécesseurs. Carl Pei a en effet évoqué un tarif d'environ 800 livres sterling. Faites la conversion, et vous arrivez à un montant qui dépassera allègrement les 900 euros lors de sa sortie en Europe ! Certains murmurent "autour de 800 euros", mais la conversion depuis la monnaie britannique ne laisse que peu de place au doute sur une augmentation très sensible. Un véritable saut quantique par rapport au Nothing Phone (2), lancé à 679 euros. La marque, autrefois chantre d'un design audacieux à prix contenu, semble vouloir jouer dans la cour des grands, avec l'ambition de s'établir dans le segment Premium et de proposer son "premier vrai flagship", comme l'a laissé entendre le co-fondateur Akis Evangelidis.

Qu'y a-t-il sous le capot pour justifier une telle montée en gamme ?

Pour faire passer cette augmentation tarifaire, Nothing promet évidemment des améliorations notables. Le cœur de la bête devrait être le processeur Snapdragon 8s Gen 3, une puce solide gravée en 4nm, offrant des performances proches d'un Snapdragon 8 Gen 2, mais qui ne rivalisera pas avec les surpuissants Snapdragon 8 Elite attendus sur les véritables fleurons de 2025. On parle d'un bel écran Amoled de 6,7 pouces rafraîchi à 120 Hz avec une luminosité boostée pour une lecture confortable même en plein soleil. Côté mémoire, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage seraient de la partie. Le module photo serait "revisité", sans pour autant viser les sommets d'un Pixel 8 Pro. La batterie, quant à elle, tournerait autour de 4700 mAh avec une recharge filaire de 45W et sans fil de 15W. Nothing insiste aussi sur l'utilisation de matériaux haut de gamme, un logiciel maison peaufiné avec les fameuses LED de l'interface Glyph, des options de personnalisation étendues, une expérience utilisateur améliorée et une forte intégration de l'IA. Un ensemble cohérent, certes, mais qui, pour certains analystes, justifierait un prix autour de 500€, pas forcément plus de 900€.

Car disons-le clairement, avec son processeur, le Nothing Phone 3 restera un joli téléphone de milieu de gamme. Il devrait ainsi s'installer au top du segment, mais sera loin de pouvoir jouer des coudes avec les vrais smartphones premium proposés à un tarif à peine plus élevé.

Changement de cap pour Nothing : pari risqué ou évolution logique ?

Ce positionnement tarifaire est un véritable pari pour Carl Pei et sa marque Nothing. S'adresser à un public plus exigeant, ou plus large, avec un appareil se voulant "premium" est une chose, mais à plus de 900 euros, la moindre faiblesse, qu'elle soit matérielle ou logicielle, ne pardonnera pas. Le design transparent et l'interface Glyph, aussi séduisants soient-ils, ne suffiront plus à faire pencher la balance si les performances globales et l'expérience utilisateur ne sont pas irréprochables face à une concurrence féroce sur ce segment. Le smartphone est attendu officiellement pour le troisième trimestre 2025, avec une fenêtre de lancement probable en juillet, selon les dires de Carl Pei. D'ici là, la marque distillera sans doute plus d'informations pour tenter de convaincre que ce futur Nothing Phone (3) vaut bien son nouveau prix.