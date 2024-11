Cette année, la jeune marque Nothing a misé sur les smartphones Nothing Phone (2a) et Nothing Phone (2a) Plus, ce qui lui permis d'explorer le segment des smartphones à 350 à 450 €, après avoir tenté sa chance sur des segments plus hauts.

Les deux smartphones maintiennent leur différenciation par leur interface épurée Nothing OS ainsi que par leur dos avec Glyph, ce motif lumineux programmable qui avertit d'un appel, d'une notification ou qui réagit à une application.

Nothing Phone (3) : quel processeur à bord ?

Après ces deux modèles, le fabricant doit présenter l'an prochain un smartphone Nothing Phone (3) dont peu de détails sont encore connus...jusqu'à maintenant. Le passage d'un mystérieux smartphone référencé A059 sur le benchmark Geekbench suggère que le prochain modèle est bien avancé au point de pouvoir être testé en benchmark.

le smartphone, s'il s'agit bien de la troisième génération, embarque un processeur dont les caractéristiques indiquent qu'il s'agit du Snapdragon 7s Gen 3, une puce de milieu de gamme octocore (1+3+8) cadencée à 2,5 GHz.

L'appareil mobile a été testé ici avec 8 Go de RAM et Android 15 à bord et il a obtenu un score de 1149 points en test single core et 2813 points en test multicore, en phase avec les résultats d'un smartphone de milieu de gamme.

Nothing Phone (3), aussi en version Pro ?

La rumeur veut que le Nothing Phone (3) embarque également un affichage 6,5 pouces OLED et soit proposé à un tarif de 600 dollars. Si le Glyph devrait toujours être de la partie, l'une des nouveautés porterait sur l'intégration de l'IA générative au sein de Nothing OS.

Il pourrait être décliné en deux variantes : le Nothing Phone (3) standard tel que décrit ci-dessus et un Nothing Phone (3) Pro au processeur plus véloce. Mais ce n'est encore qu'une rumeur.