La jeune marque Nothing n'a pas chômé en 2024 mais, après un Nothing Phone (2) lancé en 2023, elle s'est concentrée l'an dernier sur le lancement des modèles Nothing Phone (2a) et Nothing Phone (2a) Plus ainsi qu'un premier smartphone CMF Phone (1), sa marque fille abordable, plutôt que de proposer une nouvelle évolution Nothing Phone (3).

Son dirigeant Carl Pei avait indiqué que ce dernier n'arriverait pas avant 2025 avec une interface retravaillée pour intégrer une grosse dose d'intelligence artificielle. Le smartphone devrait toujours proposer un dos lumineux Glyph personnalisable et si peu de détails sont connus concernant ses caractéristiques, il se positionnerait sur le segment haut de gamme.

Le Nothing Phone (3) dès le début de l'année ?

Un e-mail interne de Carl Pei diffusé par le leaker Evan Blass donne quelques indications sur la fenêtre de lancement et les attentes autour du futur modèle. Le dirigeant de Nothing évoque un lancement du Nothing Phone (3) pour le premier trimestre 2025 et les efforts portés sur la surcouche et les qualités techniques grâce au renforcement des équipes de R&D.

Nothing Phone (2) et son Glyph

Notamment, il indique que l'introduction de l'intelligence artificielle va contribuer à "redéfinir l'expérience utilisateur des appareils électroniques" pour faciliter la vie des utlilisateurs et aider à maîtriser la technologie.

C'est un développement de longue haleine qui devrait trouver son aboutissement dans le Nothing Phone (3) en parallèle de capacités techniques haut de gamme. Le smartphone pourrait ainsi embarquer un processeur Snapdragon 8 Gen 3 ou une future puce Snapdragon 8s Elite qui a commencé à apparaître dans les benchmarks.

Toute une gamme espérée

Une gamme entière pourrait être déclinée à partir de ce modèle et Nothing pourrait lancer en parallèle des modèles Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Plus avec un SoC Snapdragon 7s Gen 3. Y aura-t-il aussi un modèle Nothing Phone (3) Pro plus richement doté ?

Nothing Phone (2a) Plus

On pourrait donc entendre parler des nouveaux produits Nothing très rapidement, peut-être autour du salon MWC de Barcelone fin février puis au début de l'été, période habituelle de lancement de ses smartphones.