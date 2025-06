Après les Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2), la marque Nothing avait marqué une pause et préféré proposer plusieurs déclinaisons, d'abord en 2a / 2a plus en 2024 puis Nothing Phone (3a) / (3a) Pro début 2025.

Le fabricant s'est ainsi laissé le temps de peaufiner un nouveau modèle haut de gamme en travaillant sur l'intégration IA. On en a une première idée avec la découverte de l'environnement Essential Space, la mémoire additionnelle augmentée par IA qui va s'enrichir progressivement de nouvelles fonctions.

Come to Play.



Phone (3). 1 July, 18:00 BST. pic.twitter.com/9afIpKao1s — Nothing (@nothing) June 3, 2025

Les premières rumeurs autour du Nothing Phone (3) ont commencé à circuler alors que Carl Pei, CEO de Nothing, avait évoqué un lancement durant l'été. L'information se confirme désormais avec une date ferme puisque Nothing donne rendez-vous le 1er juillet 2025.

We killed the Glyph

Avant cela, un message avait créé la surprise : "we killed the Glyph interface". Le Glyph, c'est ce motif lumineux programmable au dos du smartphone qui accompagne les smartphones Nothing depuis le premier modèle.

Le Nothing Phone (3) se passera-t-il de cet attribut emblématique de la marque et qui, avec la coque transparente, constitue l'un des éléments distinctifs de ces smartphones au milieu de la concurrence ?

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Nothing ne précise pas encore ses intentions et les différents teasers et allusions ne percent pas complètement le mystère. Le futur smartphone aura-t-il toujours une signature lumineuse au dos mais différente ? On peut seulement penser pour le moment que l'interface Nothing OS tout en pointillés noir et blanc est toujours d'actualité.

Ca sent la montée en gamme

Quel sera le prix du Nothing Phone (3) ? Cela dépendra bien sûr de ses caractéristiques et l'on attend une certaine montée en gamme. Un leaker a évoqué des tarifs de 799 dollars en version 12 / 256 Go et 899 dollars pour le modèle 16 / 512 Go, ce qui confirmerait la tendance à la hausse.

Il faut dire qu'entre-temps, Nothing a donné de l'élan à sa marque fille CMF qui se concentre sur le segment d'entrée et de milieu de gamme, laissant plus de latitude à Nothing pour explorer le haut de gamme et au-delà.

Le futur Nothing Phone (3) promet donc déjà quelques surprises et changements d'habitude par rapport aux modèles précédents.