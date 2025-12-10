La marque Nothing lance le Phone (3a) Community Edition, une version exclusive et limitée qui ne change rien aux composants internes du Nothing Phone (3) mais transforme radicalement l'esthétique.

Fruit d'une collaboration de neuf mois avec sa communauté, ce smartphone mise tout sur son design, son histoire et son caractère de pièce de collection. Une démarche audacieuse pour se démarquer.

Lancé en mars, le Nothing Phone (3a) (testé ici-même) s'était rapidement imposé comme une proposition rafraîchissante sur le segment du milieu de gamme. Apprécié pour son design épuré, ses performances équilibrées et son interface logicielle soignée, il constituait déjà un choix solide.

Plutôt que de proposer une simple mise à jour technique, la marque londonienne a choisi une voie bien plus personnelle avec la Community Edition : celle de l'identité et de l'appartenance.

Une esthétique pensée par et pour la communauté

Le véritable cœur de ce projet réside dans son processus de création. Nothing a lancé un appel à sa communauté mondiale, recevant plus de 700 propositions de design.

Au terme d'une co-création de neuf mois, quatre lauréats ont été sélectionnés pour travailler main dans la main avec les équipes internes. Plus qu'une récompense financière, leur gain a été la chance unique de voir leurs idées se matérialiser en un véritable produit commercial.

Le résultat est un design audacieux qui tranche avec les coloris habituels. Le téléphone arbore une nouvelle teinte bleu-vert profond, associée à une finition douce au toucher.

Le dos transparent, signature de la marque, est conservé mais subtilement texturé, créant un jeu de lumière qui révèle ou dissimule les composants internes selon l'angle.

Des touches de couleur ponctuent l'ensemble, avec un bouton d'alimentation gris argenté mat et une touche Essential Key magenta brillant, ajoutant une inspiration rétro rappelant les appareils électroniques des années 2000.

Des spécifications identiques, un esprit différent

Sur le plan technique, il n'y a aucune modification matérielle à signaler. La Community Edition est bâtie sur la même base que le modèle standard. On retrouve ainsi l'excellent écran AMOLED de 6,77 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ainsi que le processeur Snapdragon 7s Gen 3, qui assure une fluidité parfaite pour les tâches quotidiennes.

L'autonomie est toujours confiée à une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 50W, une fiche technique qui a déjà fait ses preuves.

L'expérience logicielle reste également inchangée, portée par Nothing OS 4.0 basé sur Android 16, reconnu pour sa pureté et sa réactivité. L'emblématique interface Glyph et ses alertes lumineuses au dos de l'appareil sont bien entendu de la partie, tout comme la polyvalence de l'appareil photo triple capteur.

Nothing a fait le choix conscient de ne pas toucher à une formule qui fonctionne, pour mieux concentrer l'attention sur ce qui rend cette édition spéciale : son âme et son histoire, qui transcendent l'expérience utilisateur habituelle.

Une exclusivité assumée : le collector en devenir ?

Nothing a clairement positionné cette édition ultra-limitée comme un objet de collection. La production sera restreinte à seulement 1 000 unités pour le monde entier, vendues via une fenêtre de vente unique le 12 décembre prochain sur le site de Nothing.tech lors d'événements communautaires spécifiques, comme celui organisé à Bengaluru.

Cette rareté crée un véritable sentiment d'urgence : une fois le stock épuisé, il n'y aura pas de réassortiment mais le tarif reste le même : 379 €.

Cette version ne s'adresse donc pas à ceux qui cherchent le meilleur rapport performances-prix, mais plutôt aux fidèles de la marque et aux amateurs de design qui souhaitent posséder un objet unique.

En transformant un téléphone en pièce de collection, Nothing ne se contente pas de vendre un produit ; la marque vend une histoire, celle d'une collaboration réussie avec ses fans. Reste à savoir si cette stratégie de co-création deviendra une approche récurrente pour ses futurs lancements.