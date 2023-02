Deux semaines après son lancement et une disponibilité uniquement sur ordinateur via Microsoft Edge, le nouveau Bing avec son chatbot (Bing Chat) arrive sur mobile. La technologie d'IA s'appuie sur un grand modèle de langage d'OpenAI optimisé et personnalisé pour la recherche Bing, le tout grâce à un modèle Prometheus de Microsoft.

Sur Android et iOS, il s'agit toujours de la préversion avec son mécanisme de liste d'attente. L'annonce concerne le navigateur Microsoft Edge sur mobile pour accéder à Bing avec une connexion au compte Microsoft, ainsi que l'application Bing. Pour cette dernière, une icône Bing sera proposée en bas de l'écran.

Les fonctionnalités sur mobile sont les mêmes que sur le Web, mais le déploiement sur mobile est l'occasion d'ajouter la recherche et les commandes vocales pour une interaction. C'est un ajout forcément appréciable sur mobile. Le retour de Cortana ? Le choix a été fait d'une voix féminine pour les réponses de Bing Chat.

Une grosse bêta publique

Avec son lancement public (en preview), le chatbot du nouveau Bing a pu être épinglé pour des erreurs factuelles, des discussions parfois étranges et un ton pouvant devenir insultant. De quoi peut-être légitimer au final la prudence observée par Google avant de lancer Bard.

Selon Microsoft, les retours sont cependant positifs. " 71% des testeurs ont attribué au nouveau Bing un pouce en l'air sur ses capacités de recherche et de réponse. " Le groupe de Redmond se dit particulièrement à l'écoute des commentaires.

Des ajustements ont déjà eu lieu, avec l'aveu que plus les sessions sont longues pour les discussions, plus le modèle sous-jacent est susceptible de devenir confus. À la suite des premiers ajustements, Bing Chat s'est montré bien plus consensuel dans ses réponses, n'hésitant pas à mettre rapidement fin à des discussions.

Des ajustements toujours en cours

Les ajustements se poursuivent et l'objectif affiché est de rétablir des sessions plus longues pour les discussions, en œuvrant de manière dite responsable. Pour le moment, Bing Chat est limité à 6 échanges par conversation et un total de 60 discussions par jour qui sera bientôt porté à 100.

Microsoft va également tester une option permettant de choisir le ton d'une discussion. Cela orientera pour des réponses plus courtes et axées sur la recherche, ou des réponses plus longues et avec un aspect créatif.

Outre le déploiement sur mobile, Microsoft en profite par ailleurs pour annoncer l'arrivée du nouveau Bing dans Skype, afin d'obtenir des réponses dans un groupe de discussion. Ultérieurement, ce sera une intégration dans d'autres applications comme Teams.