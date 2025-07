Cette annonce de NVIDIA est un tournant. Elle a été révélée via le calendrier de dépréciation des pilotes UNIX mais elle concerne aussi les utilisateurs Windows. Pourquoi ? simplement parceque la base de code des pilotes est unifiée. Cela signifie que des cartes graphiques comme les GTX 700 (Maxwell), toutes les GTX 900, toutes les GTX 1000 (Pascal) et même la GTX Titan V (Volta) sont sur la sellette. Ces GPU ont eu une belle vie. NVIDIA a offert un support de 8 à 11 ans, ce qui est une longévité assez rare dans l'industrie. La dernière version de pilotes disponible est la 576.80. La série 580 arrive bientôt. Après, c'est fini. Pour ces cartes, plus d'optimisations pour les jeux récents. Plus de correctifs de bugs. Les performances vont progressivement chuter.

Pourquoi NVIDIA abandonne-t-il ces cartes historiques ?

La raison est claire. NVIDIA veut concentrer ses ressources. Les équipes d'ingénieurs doivent travailler sur les plateformes matérielles les plus récentes, ce qui est logique. Le marché évolue vite, de nouvelles technologies arrivent et plus simplement, les architectures Maxwell, Pascal et Volta ont fait leur temps. Malgré leur popularité. La GTX 1060, par exemple, reste très utilisée sur Steam. Mais l'innovation exige de se tourner vers l'avenir. Le support continu de vieilles architectures coûte cher à la fois en temps et en développement. Cette décision libère des ressources qui seront réorientées vers les prochaines générations de GPU. C'est le prix à payer pour l'innovation. Un choix stratégique annoncé comme essentiel par Nvidia pour rester compétitif et pour offrir de meilleures expériences aux détenteurs de nouvelles cartes graphiques.

Quelles seront les conséquences concrètes pour les joueurs ?

L'impact sera progressif mais réel. Plus de pilotes "Game Ready" spécifiques pour les jeux à venir. Cela signifie quoi ? Les nouvelles sorties pourraient souffrir. Performances dégradées. Bugs graphiques. Instabilité. Ou même, ne pas se lancer du tout. Les jeux actuels continueront de fonctionner. Avec les pilotes existants. Mais s'il y a un problème après une mise à jour du jeu, pas de correctif NVIDIA. Ces cartes ne deviendront pas inutilisables du jour au lendemain. C'est important. Mais leur capacité à faire tourner les nouveautés dans de bonnes conditions ? Elle va décliner. La compatibilité est en jeu. Si vous êtes un joueur assidu, il faudra y penser. Votre expérience pourrait s'en trouver affectée. C'est la dure loi de l'obsolescence programmée. Ou plutôt, de l'évolution technologique. Et cela concerne aussi la technologie elle-même. L'investissement dans une nouvelle carte pourrait devenir nécessaire.

Faut-il changer de carte graphique immédiatement ?

Pas forcément dans l'urgence absolue. Les pilotes déjà installés continueront de fonctionner. Vous pourrez utiliser votre GPU encore plusieurs années. Surtout si vos jeux favoris sont plus anciens. Ou si vos exigences en matière de performance sont modérées. Mais n'oubliez pas : pas de mises à jour de sécurité. Pas d'optimisations. Les nouvelles fonctionnalités ? Elles vous seront inaccessibles. NVIDIA recommande de planifier une mise à niveau matérielle afin de maintenir une compatibilité complète et d'accéder aux dernières innovations. Si vous comptez jouer aux titres les plus récents. Ou si la sécurité est une priorité. Alors oui, envisager l'achat d'une nouvelle carte graphique s'impose. C'est une décision personnelle. Elle dépend de vos besoins. Et de votre budget.

FAQ

Quelles sont les générations de cartes graphiques concernées par cette fin de support ?



Les architectures Maxwell (GeForce GTX 700/900), Pascal (GeForce GTX 1000) et Volta (GTX Titan V) ne seront plus supportées après les pilotes de la série 580.

Les cartes GeForce GTX 16xx sont-elles également affectées ?



Non, les cartes GeForce GTX de la série 16 (basées sur l'architecture Turing) ne sont pas concernées par cette annonce. Elles continueront de recevoir des mises à jour.

Quand le support prendra-t-il fin précisément ?



NVIDIA n'a pas communiqué de date exacte, mais la fin du support interviendra avec le déploiement de la série de pilotes 580, qui devrait arriver dans les prochains mois.